Navi Mumbai International Airport: पीएम मोदी ने देश को दी नई उड़ान! नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन

Mohit Saini
Navi Mumbai International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो मुंबई को अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने के साथ एक ऐतिहासिक क्षण है। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी उपस्थित थे।

इस हवाई अड्डे, जिसका आधिकारिक नाम डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, के अक्टूबर के अंत तक टिकटों की बिक्री शुरू होने की उम्मीद है, और इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनें जल्द ही यहाँ से परिचालन शुरू कर देंगी।

हवाई अड्डे के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) के अंतिम चरण का भी उद्घाटन किया। अपने दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे (8-9 अक्टूबर) के दौरान, प्रधानमंत्री राज्य भर में कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास करेंगे।

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों खास 

₹19,650 करोड़ की लागत से निर्मित, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के साथ मिलकर काम करेगा ताकि भीड़भाड़ कम हो और मुंबई को वैश्विक बहु-हवाई अड्डा शहरों की श्रेणी में शामिल किया जा सके।

1,160 हेक्टेयर में फैले, एनएमआईए को दुनिया के सबसे कुशल हवाई अड्डों में से एक के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसकी क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की है।

मुख्य विशेषताएँ

ऑटोमेटेड पीपल मूवर (एपीएम) प्रणाली सभी चार यात्री टर्मिनलों को सुचारू अंतर-टर्मिनल स्थानांतरण के लिए जोड़ती है।

लैंडसाइड एपीएम हवाई अड्डे को शहर के बुनियादी ढांचे से जोड़ता है।

सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) के लिए समर्पित भंडारण।

हरित संचालन को समर्थन देने के लिए 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन।

सार्वजनिक संपर्क के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाएँ।

भारत का पहला हवाई अड्डा वाटर टैक्सी से जुड़ा, जिससे अंतिम छोर तक पहुँच में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलेंगे

मुंबई प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मिलेंगे। उद्घाटनों की श्रृंखला के साथ, यह हाई-प्रोफाइल बैठक, प्रधानमंत्री की मुंबई यात्रा को भारत के बुनियादी ढाँचे और कूटनीतिक रोडमैप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाती है।

