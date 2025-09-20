PM Modi Gujarat Visit, (आज समाज), गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर पहुंच गए हैं और उन्होंने राज्य के लिए 34,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है। भावनगर में आयोजित ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम (samudra se samriddhi program) में उन्होंने 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधाशिला रखी। समुद्री क्षेत्र की पहलों के तहत, प्रधानमंत्री ने 7,870 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिनमें इंदिरा डॉक (ndira Dock) में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (Mumbai International Cruise Terminal) शामिल है।

इन सुविधाओं की भी आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में एक नया कंटेनर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं, पारादीप पोर्ट में नए कंटेनर बर्थ, कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं और संबंधित विकास कार्यों, तुना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल, एन्नोर में कामराजर पोर्ट में अग्निशमन सुविधाएं और आधुनिक सड़क कनेक्टिविटी, चेन्नई पोर्ट में समुद्र तट सुरक्षा कार्य (समुद्री तटबंध और तटबंध सहित), कार निकोबार द्वीप पर समुद्री तटबंध निर्माण, कांडला में दीनदयाल पोर्ट में एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और ग्रीन बायो-मेथनॉल प्लांट, और पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की भी आधारशिला रखी।

ये भी पढ़ें : PM Modi ने रोपा कदम्ब का पौधा, किंग चार्ल्स ने जन्मदिन पर किया था गिफ्ट