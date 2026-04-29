PM Modi In Varanasi, (आज समाज), वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और उन्होंने आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर किए गए एक सन्देश में लिखा, हर हर महादेव! मैं काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं।

मां गंगा के दर्शन से मुझे असीम शांति मिली

पीएम ने लिखा, मैंने यहां भगवान भोलेनाथ से देश के सभी नागरिकों के लिए सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन से मुझे असीम शांति मिली। उनकी कृपा सभी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे! काशी के लोगों को एक बार फिर मेरा नमन।

गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम

पीएम मोदी आज मेरठ में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए शहर के दौरे पर हैं। वाराणसी के लहुराबीर चौराहे पर उनका स्वागत करने के लिए भारी भीड़ जमा है। मोदी का शहर में एक बड़ा रोडशो करने का भी कार्यक्रम है। भाजपा विधायक रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का हर दौरा शहर के लिए नई विकास पहल लेकर आता है। उन्होंने कहा, जब भी पीएम काशी आते हैं, तो जाने से पहले वे नई परियोजनाओं के उद्घाटन की घोषणा करते हैं।

छह-लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है गंगा एक्सप्रेसवे

मेरठ में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे छह-लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 जिलों से होकर गुजरता है। इस परियोजना को राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में निर्बाध और तेज़ गति वाली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह

मेरठ के ज़िलाधिकारी और कलेक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। उन्होंने कहा कि इससे प्रयागराज और राज्य की राजधानी लखनऊ तक कनेक्टिविटी में ज़बरदस्त सुधार होगा। उन्होंने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम हरदोई ज़िले में होना है लोग बहुत खुश हैं। यह एक्सप्रेसवे न केवल प्रयागराज, बल्कि राजधानी लखनऊ के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, जिससे उनके लगभग दो घंटे बचेंगे।

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