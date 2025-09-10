PM Modi: मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक, भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र

PM Modi Eager To Talk with Trump, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ व्यापार वार्ता पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सकारात्मक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

ट्रम्प ने ‘ट्रुथ’ पर साझा की प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति का आश्वासन देते हुए यह भी कहा, हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं और हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके तुरंत बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पीएम मोदी की टिप्पणी को साझा किया, जिसमें एक्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया।

मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, पीएम मोदी से बात के लिए उत्सुक : ट्रंप

प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी ट्रंप के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद आई है जिसमें उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर काम कर रहे हैं और मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने कहा, मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहंचने में कोई परेशानी नहीं होगी।

गत सप्ताह से दिखा रहा ट्रंप का नरम रुख

डोनाल्ड ट्रंप के सुर में यह बदलाव अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने और भारत के रूसी तेल आयात पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद आया है, जिससे कुल शुल्क 50 फीसदी हो गया है। बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति का इस तरह का नरम रुख गत सप्ताह से दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया था। उन्होंने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, पहले कई बार की गई कोशिशों व बढ़े हुए टैरिफ के बाद भी वह उनके हमेशा दोस्त रहेंगे।

ट्रंप ने कहा था, हमारे पास बस कभी-कभी कुछ पल होते हैं, लेकिन उन्होंने रूस से भारत की तेल खरीद और भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ पर अपनी चिंता दोहराई। पीएम मोदी व डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीडिया के माध्यम से आदान-प्रदान से दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने के संकेत हैं। हालांकि, दोनों देश टैरिफ को लेकर दोराहे पर खड़े हैं, जिसे अमेरिका ने भारत के रूस के साथ व्यापार का हवाला देते हुए उचित ठहराया था। वहीं रूस ने भारत में व्यापार बंद करने से इनकार कर दिया है।

