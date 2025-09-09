PM Modi Himachal Visit live, (आज समाज), नई दिल्ली/शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाढ़ ग्रस्त पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर पहले कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट पहुंचे जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल (Shiv Pratap Shukla) और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने उनका स्वागत किया।

एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुक्खू पर व राज्यपाल ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री ने गगल एयरपोर्ट पर सीएम सुक्खू के साथ बैठक कर हिमाचल में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और इसके बाद उन्होंने राज्य के बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चंबा, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा व अन्य इलाकों में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया है। पीएमओ के अनुसार मोदी दिल्ली से विमान से पठानकोट पहुंचे और उसके बाद वह विशेष विमान से कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पहुंचे। गौरतलब है कि इस बार मानसून ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है।

दोपहर बाद पंजाब आएंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी हिमाचल के बाद पंजाब आएंगे और बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। सूत्रों के अनुसार वह दोपहर करीब 3 बजे राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और पीड़ितों का दुख दर्द समझेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री के शाम को चार बजे के बाद गुरदासपुर पहुंचने की सूचना है। बता दें कि पंजाब इस बार सबसे बड़ी बाढ़ की मार झेल रहा है। हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है और अब तक करीब 50 लोग बारिश व बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में लगभग 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग राज्य के सभी जिले प्रभावित हैं।

मान सरकार ने की है 20 हजार करोड़ के पैकेज की मांग

गुरदासपुर में पीएम मोदी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालातों पर चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। वह वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व अन्य बचाव टीमों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से 20 हजार करोड़ के अंतरिम राहत पैकेज की मांग की है।

बेहतर राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद : वित्तमंत्री

वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब में दिल से स्वागत है और सरकार को उम्मीद है कि पंजाब के लिए वह बेहतर राहत पैकेज का एलान करेंगे। उन्होंने पुराने 60 हजार करोड़ का बकाया भी रिलीज करवाने की मांग की है जिससे बाढ़ की मार झेल रहे सूबे के लोगों की सहायता की जा सके।

