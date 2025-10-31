PM Modi Gujarat Visit: प्रधानमंत्री ने 150वीं जयंती पर सरदार पटेल को स्टैच्यू आफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया गया

PM Modi Today In Gujarat, (आज समाज), गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की 150वीं जयंती (150th birth anniversary) पर आज उन्हें गुजरात स्थित स्टैच्यू आफ यूनिटी (Statue of Unity) पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मोदी पहली बार 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, तब से हर वर्ष 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस (Rashtriya Ekta Diwas) के रूप में मनाई जाती है।

182 मीटर ऊंची है सरदार पटेल की प्रतिमा

पीएम मोदी सुबह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एकता नगर पहुंचे और वहां पास में बनवाई गई सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम पास में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां मौजूद उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

समारोह का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय एकता दिवस परेड

राष्ट्रीय एकता दिवस परेड (National Unity Day Parade) कार्यक्रम देने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने सभी को एकता दिवस की शपथ दिलाई और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड देखी। इस शपथ के माध्यम से, प्रतिभागियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। शपथ में देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया।

झांकियां भी रहीं समारोह का प्रमुख आकर्षण

इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण सशस्त्र बलों की गणतंत्र दिवस की तर्ज पर आयोजित परेड और सजावटी झांकियां थीं। परेड में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी), गुजरात, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की 10 झांकियां शामिल थीं, जिन पर ‘अनेकता में एकता’ की थीम अंकित थी।

परेड मार्ग पर भारत के शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए गए

परेड मार्ग पर, 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हुए भारत के शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टुकड़ियों ने भी परेड में भाग लिया।

अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने पीएम को दी सलामी

सुरक्षा बलों में महिला सशक्तिकरण के प्रदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी को पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों से औपचारिक सलामी मिली, जिनका नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही थीं। इस वर्ष की परेड के मुख्य आकर्षणों में रामपुर हाउंड्स जैसे भारतीय नस्ल के कुत्तों से बनी बीएसएफ की मार्चिंग टुकड़ी, गुजरात पुलिस की घुड़सवार टुकड़ी, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो और बीएसएफ का ऊँट दस्ता व ऊँट सवार बैंड शामिल थे।

वायु सेना ने प्रस्तुत किया फ्लाई-पास्ट

परेड में सीआरपीएफ के पाँच शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया। भारतीय वायु सेना ने ‘ऑपरेशन सूर्य किरण’ के तहत फ्लाई-पास्ट प्रस्तुत किया।

