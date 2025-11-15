PM Modi Gujarat Visit: सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचे प्रधानमंत्री, प्रदेश को देंगे हजारों करोड़ की सौगात

PM Modi Today In Gujarat, (आज समाज), गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। वह सूरत (Surat) में बुलेट ट्रेन स्टेशन (bullet train station) पहुंचे हैं और वहां बन रहे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor) का जायजा ले रहे हैं। साथ ही पीएम प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सभा को भी करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री का डेडियापाड़ा की यात्रा के दौरान 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। मोदी आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह निर्माणाधीन परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा पहलों में से एक है और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के युग में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है।

लगभग 508 किलोमीटर लंबा है एमएएचएसआर

एमएएचएसआर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें गुजरात और दादरा और नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर क्षेत्र शामिल हैं। यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। लगभग 85 फीसदी मार्ग (लगभग 465 किमी) ज़मीनी हलचल को कम करने के लिए पुलों पर बनाया जाएगा।

पूरा हो चुका है 326 किलोमीटर पुलों का काम

ताजा जानकारी के अनुसार, 326 किलोमीटर पुलों का काम पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुलों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। इस परियोजना के पूरा होने पर यह ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को लगभग दो घंटे तक कम कर देगी। लगभग 47 किलोमीटर लंबा सूरत-बिलिमोरा खंड पूरा होने के अंतिम चरण में है, तथा सिविल कार्य और ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है।

