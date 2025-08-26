PM Modi Gujarat Visit Live: प्रधानमंत्री ने गुजरात में किया मारुति सुजुकी के ईवी व बैटरी प्लांट का उद्घाटन

अहमदाबाद के निकट हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड ई-वितारा को हरी झंडी दिखाते पीएम मोदी। साथ में हैं प्लांट के अधिकारी।

PM Modi Gujarat Visit Update, (आज समाज), अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक-इन-इंडिया (make-in-india) को बढ़ावा देते हुए गुजरात में आज मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक व्हीक्ल्स (ईवी) व बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के निकट हंसलपुर हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में मोदी ने मारुति सुजुकी की पहली वैश्विक इलेक्ट्रिक कार (BEV) e-VITARA SUV को हरी झंडी दिखाई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बनी इन बीईवी का निर्यात जापान व यूरोप जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा।

लिथियम-आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का भी किया उद्घाटन 

प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा सुजुकी, तोशिबा और डेंसो द्वारा निर्मित लिथियम-आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का भी उद्घाटन किया, जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादन में सहायक होगा। इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, 26 अगस्त को सुबह लगभग 10:30 बजे, प्रधानमंत्री अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे।

आत्मनिर्भरता की यात्रा में आज का दिन खास : मोदी

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की ग्रीन मोबिलिटी बनने और आत्मनिर्भरता की यात्रा में आज का दिन खास है। उन्होंने कहा, सुजुकी के ‘ई विटारा’ वाहनों से भारत के बैटरी इकोसिस्टम को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के एक प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन भी शुरू होगा।

किसानों, और छोटे उद्यमियों के हित राष्ट्र के लिए सर्वोपरि

प्रधानमंत्री ने सोमवार शाम को अहमदाबाद पहुंचने के बाद इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों के हित राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी दबाव में इन समूहों को कोई नुकसान नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

