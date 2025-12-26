PM Modi: विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे जेन जी और जेन अल्फा

PM Modi Today News, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वीर बाल दिवस’ के अवसर पर आज बच्चों को संबोधित किया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा, देश आज वीर बाल दिवस मना रहा है। आज हम ‘भारत के गौरव’ उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं, जो रहे उम्र व अवस्था की सीमाओं को तोड़कर क्रूर मुगल सल्तनत के सामने चट्टान की तरह खड़े खड़े। ऐसा करके उन्होंने अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का परिचय दिया था। इन साहिबजादों की वीरता से मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिल गया। मोदी ने देश के बच्चों को भी अपनी उम्र की परवाह किए बिना बड़ी चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी।

साहिबजादों की वीरता से हिला मजहबी कट्टरता, आतंक का वजूद

प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बन रहे अवसरों की प्रचुरता पर जोर देते हुए, जेन जी की क्षमताओं और आत्मविश्वास पर भरोसा जताया और उन्हें कड़ी मेहनत और अनुशासन के माध्यम से राष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करने, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जेन जी और जेन अल्फा ही हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे।

यहां मौजूद आप सभी ‘जेन जी और जेन अल्फा हैं

प्रधानमंत्री ने कहा, संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा, एक तरह से, आप सभी ‘जेन जी और जेन अल्फा (Gen-Z, Gen-Alpha) ही हैं। पीएम ने दोहराया, आपकी पीढ़ी भारत को एक विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। उन्होंने कहा, मैं जेन जी की क्षमताओं और आपके आत्मविश्वास को देखता और समझता हूं, इसलिए, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। उन्होंने कहा, उम्र यह तय नहीं करती कि कौन छोटा है या कौन बड़ा। आप अपने कर्मों और उपलब्धियों से बड़े बनते हैं। कम उम्र में भी, आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे दूसरे आपसे प्रेरणा लें।

अल्पकालिक लोकप्रियता से विचलित न होने की सलाह दी

पीएम मोदी ने युवाओं को अल्पकालिक लोकप्रियता से विचलित न होने की सलाह दी, और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली महान हस्तियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आपको केंद्रित रहने की जरूरत है और इसके लिए, यह जरूरी है कि आप अल्पकालिक लोकप्रियता की चकाचौंध में न फंसें। आपको अपने आदर्शों से सीखना चाहिए, देश की महान हस्तियों से सीखना चाहिए। पीएम ने कहा, आपको अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं समझना चाहिए। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपकी सफलता राष्ट्र की सफलता बने।

युवाओं के पास आज हर क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर

प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को बदलने वाली पहलों से निराशा और हताशा के माहौल को दूर किया है। उन्होंने बताया कि अब युवाओं के पास हर क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर है। पहले, युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं ने ऐसा माहौल बना दिया था कि ऐसा लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर जगह निराशा और हताशा का माहौल था। लेकिन आज, देश प्रतिभाओं को ढूंढता है और उन्हें एक मंच प्रदान करता है।

