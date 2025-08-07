पीएम का बयान अमेरिका के भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ाने की घोषणा के बाद आया है

PM On Farmers Welfare, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार के लिए अपने किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, हम अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालक भाई-बहनों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। मोदी ने कहा, मेरा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं।

एम.एस. स्वामीनाथन जन्म शताब्दी सम्मेलन

पीएम की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा कृषि उत्पादों समेत भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की पृष्ठभूमि में आई है। दिवंगत प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक (agricultural scientist) एम.एस. स्वामीनाथन (M.S. Swaminathan) की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने उक्त बातें कहीं।

ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर किया है दोगुने टैरिफ का ऐलान

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उत्पादों दोगुना टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा भारत से यूएस भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त यानी आज से 25 प्रतिशत टैरिफ लागू हो जाएगा। इसके अलावा 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू किए जाने की घोषणा की है। इससे अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप उनकी मांग कम हो सकती है और वहां के आयातक दूसरे देशों से सामान मंगवा सकते हैं।

स्वामीनाथन के सम्मान में जारी किया स्मारक सिक्का, डाक टिकट

प्रधानमंत्री मोदी ने महान वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के सम्मान में एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट भी जारी किया। एक प्रसिद्ध भारतीय आनुवंशिकीविद् और कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाली गेहंू की किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत में ‘हरित क्रांति के जनक’ के रूप में जाना जाता है।

खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि

एम.एस. स्वामीनाथन के कार्यों ने भारत में खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की और किसानों की गरीबी को कम किया। स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त, 1925 को कुंभकोणम में हुआ था और 28 सितंबर, 2023 को तमिलनाडु की राजधानी अब चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

