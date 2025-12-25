PM Modi प्रधानमंत्री ने दीं क्रिसमस की शुभकामनाएं दिल्ली कैथेड्रल में सुबह की प्रार्थना में हुए शामिल

Prime Minister Narendra Modi On Christmas, (आज समाज), नई दिल्ली: देश में आज क्रिसमसकी धूम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और शांति, करुणा और उम्मीद की कामना की। प्रधानमंत्री ने पर एक पोस्ट में लिखा, सभी को शांति, दया और उम्मीद से भरे क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें।

प्रधानमंत्री के लिए शामिल थी एक विशेष प्रार्थना

प्रधानमंत्री दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में ईसाई समुदाय के सदस्यों की बड़ी भीड़ के साथ क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में भी शामिल हुए। इस प्रार्थना सभा में प्रार्थनाएं, कैरोल, भजन और दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड डॉ. पॉल स्वरूप द्वारा प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष प्रार्थना शामिल थी। प्रधानमंत्री आज यूपी दौरे जाएंगे। वह लखनऊ में बसंतकुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे।

देशभर में क्रिसमस की त्योहार की खुशी में डूबे लोग

प्रधानमंत्री के संदेश में यीशु मसीह की शिक्षाओं से जुड़े प्यार, सेवा और भाईचारे के स्थायी मूल्यों और सामाजिक सद्भाव और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में उनकी प्रासंगिकता पर जोर दिया गया। क्रिसमस के अवसर पर पूरे देश के शहर रोशनी, घंटियों और मालाओं से सजाए गए हैं। बाजारों की दुकानों को सांता क्लॉज की स्लेज, घंटियों, झालरों, सजावटी मालाओं, चमकते सितारों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया है।

खुशी, उत्साह, प्यार और दया का संदेश देता है का त्योहार

राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा, क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर, मैं सभी नागरिकों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। क्रिसमस, खुशी और उत्साह का त्योहार, प्यार और दया का संदेश देता है। यह हमें मानवता की भलाई के लिए भगवान यीशु मसीह द्वारा किए गए बलिदान की याद दिलाता है। यह पवित्र अवसर हमें समाज में शांति, सद्भाव, समानता और सेवा के मूल्यों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। मुर्मू ने लिखा, आइए हम यीशु मसीह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का संकल्प लें जो दया और आपसी सद्भाव को बढ़ावा दे।”

