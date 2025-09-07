PM Modi Dinner For NDA MP: कई राज्यों में बाढ़ से तबाही के मद्देनजर सांसदों के लिए डिनर रद

(आज समाज), नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित एनडीए सांसदों के रात्रिभोज को रद कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और देश के अन्य कई इलाकों में बाढ़ से हुई तबाही के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

मंगलवार को अयोजित था रात्रिभोज

उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले प्र्रधानमंत्री आवास पर 9 सितंबर को सांसदों के लिए रात्रिभोज निर्धारित किया गया था। बाढ़ से पंजाब बुरी तरह प्रभावित है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम भी बेहाल है। पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने मुर्मू बाढ़ से तबाही पर दुख जताया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उत्तर भारत में भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ से हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में मानसून का कहर में मौत और विनाश का तांडव मचा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने एक पोस्ट कर कहा, इस साल मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकर मुझे हर बार गहरा दुख हुआ है। पहाड़ों में बादल फटने और मैदानी इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जेएंडके, और देश के कई अन्य हिस्सों में मौत और विनाश हुआ है।

मुर्मू ने प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की

राष्ट्रपति ने प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और बचाव एवं राहत कार्यों में लगे अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, देश आपदाओं से प्रभावित लोगों के दुख को साझा करता है और इस संकट में उनके साथ है। उन्होंने कहा, मैं बचाव और राहत कार्यों में शामिल लोगों के जज्बे की तारीफ करती हूं। हम सब मिलकर इस चुनौती से पार पाएंगे।

