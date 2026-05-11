Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ से PM मोदी का बड़ा संदेश, कहा- भारत को दबाने की हर कोशिश हुई नाकाम

By
Mohit Saini
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Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ से PM मोदी का बड़ा संदेश, कहा- भारत को दबाने की हर कोशिश हुई नाकाम
Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ से PM मोदी का बड़ा संदेश, कहा- भारत को दबाने की हर कोशिश हुई नाकाम
Somnath Amrit Mahotsav: गुजरात के गिर सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव के भव्य समारोह में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शक्तिशाली और भावुक भाषण दिया, जिसमें राष्ट्रवाद, आध्यात्मिकता और भारत के ऐतिहासिक लचीलेपन का अद्भुत मेल था। भगवान शिव और सोमनाथ की शाश्वत विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए, PM मोदी ने घोषणा की कि “दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती,” और साथ ही पोखरण परमाणु परीक्षणों के दौरान राष्ट्र के अडिग साहस को भी याद किया।
वैदिक मंत्रों, भक्ति संगीत और प्रभास पाटन के पवित्र वातावरण के बीच बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी धरती आध्यात्मिक रूप से जाग्रत महसूस हो रही है। उन्होंने समारोहों को घेरे हुए दिव्य आभा का वर्णन किया — आसमान से फूलों की वर्षा से लेकर अरब सागर की गरजती लहरों तक — और कहा कि ऐसा लग रहा था मानो “पूरा ब्रह्मांड एक साथ ‘जय सोमनाथ’ का जयघोष कर रहा हो।”
पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षणों को याद करते हुए, PM मोदी ने कहा कि 11 मई के बाद, दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंधों और वैश्विक आलोचना के माध्यम से भारत पर दबाव डालने और उसे अलग-थलग करने की कोशिश की। हालाँकि, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, भारत ने 13 मई को दो और परमाणु परीक्षण किए, और दुनिया को यह साबित कर दिया कि राष्ट्र का राजनीतिक संकल्प अडिग है।
उन्होंने कहा कि “राष्ट्र प्रथम” (Nation First) हमेशा से भारत की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता रही है, और जोर देकर कहा कि कोई भी वैश्विक शक्ति कभी भी भारत को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती।
प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव के बारे में भी भावुक होकर बात की, और खुद को “दादा सोमनाथ” का एक समर्पित भक्त बताया। उन्होंने बताया कि वह अनगिनत बार इस मंदिर में आ चुके हैं और ज्योतिर्लिंग के समक्ष शीश झुकाने के बाद हमेशा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध महसूस करते हैं।
मंदिर के असाधारण इतिहास को रेखांकित करते हुए, PM मोदी ने कहा कि सोमनाथ अमरता और लचीलेपन का प्रतीक है। महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों द्वारा बार-बार किए गए आक्रमणों और इसे नष्ट करने के प्रयासों के बावजूद, यह मंदिर बार-बार उठ खड़ा हुआ, जो भारतीय सभ्यता की अटूट भावना को दर्शाता है।
मंदिर की आधुनिक संरचना की प्राण-प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक अनुस्मारक है कि एक हजार वर्षों के बाद भी, सोमनाथ शाश्वत और अविनाशी बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि “सोम” — जिसका अर्थ है अमृत या अमरता — से जुड़ा कोई भी तीर्थस्थल वास्तव में कभी नष्ट नहीं हो सकता। सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आस्था, देशभक्ति और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने इस उत्सव को भारत की आध्यात्मिक जड़ों और राष्ट्रीय शक्ति के बारे में एक सशक्त संदेश में बदल दिया।

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