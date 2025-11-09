PM Modi Dehradun Visit: प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देंगे 8140 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात

PM Uttarakhand Visit Live Updates, (आज समाज), देहरादून: आज उत्तराखंड के गठन को 25 वर्ष हो गए और इस उपलक्ष्य में प्रदेश की धामी सरकार रजत जयंती (Silver Jubilee) मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देहरादून पहुंच गए हैं। वह राज्य को 8140 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये परियोजनाएं तकनीकी शिक्षा, खेल और कौशल विकास, सिंचाई, शहरी विकास, पेयजल सहित मुख्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं। साथ ही पीएम कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रजत जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्यवासियों को दी बधाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने रविवार को राज्य की रजत जयंती पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने X पर लिखा, उत्तराखंड विकास और विरासत की रजत जयंती मना रहा है। सीएम ने कहा, राज्य संस्कृति, विकास और विरासत के बीच सामंजस्य का एक जीवंत उदाहरण बनकर उभर रहा है।

सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री धामी के पोस्ट के साथ संलग्न प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में एक वीडियो संदेश में उत्तराखंड को एक ऐसे राज्य के रूप में वर्णित किया गया है जहां दृढ़ संकल्प की बयार बहती है, पहाड़ गर्व सिखाते हैं और जहां सभी रास्ते भक्ति के एक स्वर में गाते हैं। इससे पहले, सीएम धामी ने राज्य आंदोलन के अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने अटल जी को किया नमन

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की जनता की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य की मजबूत नींव रखने के लिए नमन किया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद से 25 वर्षों में उत्तराखंड ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है।

