PM Modi: प्रधानमंत्री ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशील कार्की को दी बधाई

नेपाल की शांति के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध : प्रधानमंत्री मोदी

PM Modi Congrats Sushila Karki, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसाग्रस्त नेपाल की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी है। 73 वर्षीयसुशीला कार्की ने बतौर अंतरिम प्रधानमंत्री शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बधाई संदेश में कहा, मैं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर, माननीय श्रीमती सुशीला कार्की को हार्दिक बधाई देता हूं।

देश के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर नेपाली और हिंदी में एक पोस्ट में कहा, भारत नेपाल में अपने भाई व बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुशीला कार्की नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। देश के इतिहास में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली सुशीला कार्की पहली महिला बनीं।

विरोध प्रदर्शनों के चलते गिर गई है ओली सरकार

सुशीला कार्की की नियुक्ति नेपाल में अशांति फैलाने वाले विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद जवाबदेही, भ्रष्टाचार पर अंकुश और राजनीतिक सुधार की मांग को लेकर हिंसक युवा-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई है। विरोध-प्रदर्शन हफ्तों तक चले हैं। इसके बाद इसी सप्ताह प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। जिसके चलते राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य कई मंत्रियों को पदों से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके कारण पिछली सरकार गिर गई और संसद भंग करनी पड़ी।

विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 51 लोगों की मौत

जेड-जेन के नेतृत्व में राजधानी काठमांडू सहित देश में कई जगह हुए घातक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 51 लोग मारे गए और एक हजार से ज्यादा घायल हुए। हिंसा के दौरान संसद परिसर सहित कई सार्वजनिक इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद एक अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व करने और नए चुनावों की देखरेख के लिए एक तटस्थ व्यक्ति की मांग उठी।

ईमानदारी और दृढ़ता सुशीला की पहचान

सुशीला कार्की अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं। 2016 और 2017 के बीच मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए जाना जाता था। उन्हें एक सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है जो प्रदर्शनकारी नेताओं और नेपाल की सेना, दोनों को स्वीकार्य है। कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को व्यवस्था बहाल करने, विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच करने और 5 मार्च, 2026 को होने वाले आम चुनावों की तैयारी करने का काम सौंपा गया है।

