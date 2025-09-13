PM Modi Churachandpur Rally: शांति की राह अपनाएं मणिपुर के लोग, सरकार आपके साथ

PM Modi addressed Rally At hurachandpur Manipur, (आज समाज), इंफाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर पहुंचकर राज्य को कई हजार करोड़ की सौगात दी। हिंसा के दो साल बाद पीएम का राज्य का यह पहला दौरा है। प्रधानमंत्री ने हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित चुराचांदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के लोगों को आश्वश्त किया कि वे शांति का मार्ग अख्तियार करें, भारत सरकार हमेशा उनके साथ है। पीएम चुराचांदपुर जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले राजीव गांधी ने 1988 में चुराचांदपुर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हिंसा छोड़कर मणिपुर के लोग शांति के मार्ग पर चलें मैं आपके साथ हूं। हर दुख-दर्द में भारत सरकार आपके साथ है।

मई-2023 में भड़की थी जातीय हिंसा

बता दें कि मणिपुर में मई-2023 में जातीय हिंसा भड़की थी और मैतई और कुकी समुदाय के बीच उपजा यह संघर्ष इसके बाद लंब समय तक चला। इस दौरान घातक विरोध-प्रदर्शनों के बीच आगजनी व अन्य घटनाओं में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हजारों बेघर हो गए हैं। इसके अलग-अलग घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं।

मणिपुर में अब भी पूरी तरह शांति नहीं

बता दें कि इंफाल मैतेई बहुल इलाका है वहीं चुराचांदपुर कुकी बहुल एरिया है। हिंसा के बाद से मैतेई का चुराचांदपुर में और कुकी का इंफाल आना-जाना प्रतिबंधित है। पीएम मोदी हिंसा के बाद सबसे पहले कुकी बहुल चुराचांदपुर पहुंचे और आधिकारिक जानकारी के अनुसार वहां जनसभा के दौरान उन्होंने प्रदेश को 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। यानी 8,500 के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास व उद्घाटन किया।

मणिपुर के नाम में ही मणि, बढ़ाएगी पूरी पूर्वोत्तर की चमक

प्रधानमंत्री ने बारिश के बावजूद अपने स्वागत में किसी तरह की कमी ने रखने के लिए प्रदेश के लोगों व स्थानीय प्रशासन की जमकर तारीफ की। उन्होंने मणिपुर को भारत के विकास का अहम स्तंभ बताया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, मणिपुर के नाम में ही मणि है और यह मणिपुर आने वाले समय में समूचे पूर्वोत्तर की चमक बढ़ाने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर की धरती हिम्मत व हौसलों की धरती है। यह दुर्भाग्य है कि हिंसा ने इस शानदार क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था।

बारिश के बावजूद जनसभा में मौजूद थी भारी भीड़

प्रधानमंत्री ने जनसभा में भारी भीड़ को देखकर कहा, भारी बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं इसलिए मेरा उन्हें सलाम है। उन्होंने कहा, मैं आपके इस प्यार के लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि पीएम मोदी सुबह पहले मिजोरम पहुंचे थे और उसके बाद मणिपुर आए।

खराब मौसम के चलते सड़क मार्ग से चुराचांदपुर पहुंचे पीएम

राजधानी इंफाल में एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद खराब मौसम के चलते वह सड़क मार्ग से चुराचांदपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के सभी संगठनों से अपील की कि वे शांति की राह अपनाएं। अपने बच्चों की ओर देखें। उनका भविष्य सुनिश्चित करें। शांति की राह पर चलकर अपन सपने पुरा करें। चुराचांदपुर में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी इंफाल के लिए रवाना हो गए।

