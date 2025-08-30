PM Modi China Visit: एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे प्रधानमंत्री

31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में होगा SCO शिखर सम्मेलन

PM Modi Japan-China Visit Update, (आज समाज), बीजिंग: जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंच गए हैं। वह वहां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में शिकरत करेंगे। तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 7 वर्ष बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी मीटिंग करेंगे।

हमेशा याद रखी जाएगी जापान की यात्रा

जापान यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, उनकी यह यात्रा याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा, टोक्यो का यह दौरा उन उपयोगी परिणामों के लिए याद रखा जाएगा जिनसे भारत के नागरिकों को फायदा पहुंचेगा। पीएम ने कहा, मैं अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा, जापान के लोगों व वहां की सरकार को गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं।

यूएस टैरिफ के बीच पीएम मोदी की चीन यात्रा बेहद अहम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच बने गतिरोध के बीच पीएम मोदी की चीन यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के रिश्तों के हिसाब से भी पीएम के चीन दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

तियानजिन में पारंपरिक भारतीय नाच-गाने के साथ भव्य स्वागत

तियानजिन में पीएम मोदी का पारंपरिक भारतीय नाच-गाने के साथ भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रस्तुति देने वाली कथक नृत्यांगना डू जुआन (भारतीय नाम सचिता) ने कहा, मैं पिछले 12 साल से अधिक समय से कथक सीख रही हूं और पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति देना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर वहां भारतीय प्रवासी समुदाय भी खुश है। वे मोदी जी से मिलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

जापान के मियागी में सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा किया

प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले, जापान के मियागी प्रान्त में स्थित सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने जापानी राज्यपालों और भारतीय राज्य सरकारों के बीच विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, नवाचार, स्टार्ट-अप और लघु व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें : PM Modi Japan Visit Live: इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन से मियागी के सेंडाई पहुंचे प्रधानमंत्री