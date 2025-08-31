सोमवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी

PM Modi China Tour Update, (आज समाज), बीजिंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के दौरान आज उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कुछ देर पहले मुलाकात हो गई। है। पीएम मोदी बीते कल जापान दौरा संपन्न करके चीन के तिनजियान शहर पहुंचे थे और आज शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक से पहले उनकी जिनपिंग के साथ मुलाकात तय थी।

ये भी पढ़ें : PM Modi आज जिस बैठक में भाग लेंगे, वह इतिहास का सबसे बड़ी एससीओ समिट

‘ट्रंप टैरिफ’ व यूएस के चीन से खराब रिश्तों के बीच बैठक

मोदी और जिनपिंग के बीच तिनजियान में आयोजित द्विपक्षीय वार्ता 40 मिनट चली और उनके बीच क्या बात हुई है, इस पर फिलहाल अपडेट नहीं आया है। बता दें कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और अमेरिका के साथ चीन के अस्थिर संबंधों के बीच मोदी व जिनपिंग के बीच बैठक हुई है इसलिए यह मीटिंग बेहद अहम है। पीएम मोदी के इस दौरे पर दुनिया की निगाहें हैं। मोदी सात साल से ज्यादा से समय बाद चीन पहुंचे हैं। 2020 में गलवान में इंडिया व चीनी आर्मी के बीच हुई झड़प के बाद उनकी यह पहली चीन यात्रा है।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : क्या अब यूरोपीय देशों से भारत पर दबाव डलवाएंगे ट्रंप

एक सितंबर तक चलेगा एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन

एससीओ का वार्षिक शिखर सम्मेलन चीन के तियाजिन शहर में आज से शुरू हो रहा है और यह एक सितंबर तक चलेगा। पीएम का इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलने का कार्यक्रम है। वह सोमवार को तियाजिन में ही पुतिन से मिलेंगे। व्लादिमीर पुतिन भी तियानजिन पहुंच गए हैं।

अब तक का सबसे बड़े एससीओ शिखर सम्मेलन

तियानजिन अब तक के सबसे बड़े एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो एक प्रमुख राजनयिक आयोजन है जिसमें 20 से ज़्यादा देशों के नेता एक साथ भाग लेंगे। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन नवाचार और प्रौद्योगिकी का एक अनूठा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। एक मानव-सदृश रोबोट, जिओ हे, को बहुभाषी सहायता प्रदान करने, प्रश्नों के उत्तर देने और पत्रकारों को कई भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है।

मोदी के चीन पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने ‘भारत माता’ की जय और ‘वंदे मातरम’ के नारों के साथ उनका स्वागत किया और उनके प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में होटल में सितार, संतूर व तबला जैसे भारतीय शास्त्रीय वाद्ययंत्रों पर चीनी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्तुति में भाग लिया।

ये भी पढ़ें : PM Modi China Visit: एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे प्रधानमंत्री