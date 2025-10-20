PM Modi Celebrate Diwali INS Vikrant: INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने जवानों संग मनाई दिवाली, बोले– “नौसेना के साथ त्योहार मनाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य!

PM Modi Celebrate Diwali INS Vikrant: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ 2025 की दिवाली मनाई। इसे गर्व और भावुकता का क्षण बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के बहादुर नौसैनिकों के साथ रोशनी का त्योहार मनाना उनके लिए “सौभाग्य और सम्मान” की बात है।

“आप मेरा परिवार हैं” – प्रधानमंत्री मोदी का भावुक संदेश

नौसेना अधिकारियों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हर कोई अपने परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहता है। मुझे भी इसे अपने परिवार के साथ मनाने की आदत है – और आप मेरे परिवार हैं। इसलिए मैं आपके साथ दिवाली मनाने आया हूँ।”

उन्होंने आगे कहा कि समुद्र से परावर्तित सूर्य की रोशनी को देखकर ऐसा लगा जैसे नाविकों ने अनगिनत दिवाली के दीये जलाए हों – जो उनके साहस और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “विक्रांत पर दिवाली मनाने का अनुभव शब्दों से परे है।” “आपका समर्पण देखकर मुझे जो भावनाएँ महसूस होती हैं, उन्हें कोई भी कवि बयां नहीं कर सकता।”

“आईएनएस विक्रांत भारत की शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक है”

प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के ऐतिहासिक क्षण को याद करते हुए कहा, “मैंने तब कहा था – विक्रांत विशाल, भव्य, अद्वितीय और भारत के कौशल, शक्ति और जज्बे का प्रतीक है। यह सिर्फ़ एक युद्धपोत नहीं है – यह 21वीं सदी के भारत की कड़ी मेहनत, नवाचार और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।”

ऑपरेशन सिंदूर और सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री ने भारत की थल सेना, नौसेना और वायु सेना की संयुक्त शक्ति को सलाम किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके उल्लेखनीय समन्वय को याद किया, जिसने पाकिस्तान को तुरंत आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था।

“आईएनएस विक्रांत अनुशासन, समर्पण और वीरता का एक स्मारक है,” उन्होंने कहा। “शक्ति और बलिदान के इस पवित्र स्थल से, मैं एक बार फिर हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं को नमन करता हूँ।”

आत्मनिर्भरता ही हमारी असली ताकत

प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के महत्व पर ज़ोर दिया: “जब कोई दुश्मन हमारे सामने खड़ा होता है, तो ताकत अकेले लड़ने की क्षमता से आती है। हमारे वीर सैनिक इसी मिट्टी से जन्मे हैं – उनका जोश, साहस और बलिदान इसी मिट्टी से आता है। हमारे हथियार, हमारे उपकरण, हमारी तकनीक जितनी ज़्यादा भारतीय होंगी, हमारी रक्षा उतनी ही मज़बूत होगी।”

साहस और देशभक्ति की दिवाली

आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्सव और देशभक्ति का मिश्रण किया और देश को याद दिलाया कि सच्ची रोशनी सिर्फ़ दीयों से नहीं, बल्कि भारत के समुद्र और संप्रभुता की रक्षा करने वालों के पराक्रम और समर्पण से आती है।