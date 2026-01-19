UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed India Visit: पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई प्रेसिडेंट को किया रिसीव

कहा- मैं भाई को लेने आया हूं

UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed India Visit, (आज समाज), नई दिल्ली: यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार शाम साढ़े 4 बजे भारत पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इस दौरान पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। वहीं शेख जायद को आज पीएम मोदी की साथ मीटिंग करके शाम 6 बजे भारत से रवाना होना था, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है।

शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूल और चांदी के डिब्बे में रखकर पशमीना शॉल की भेंट

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख जायद और उनके परिवार का दिल्ली में अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर स्वागत किया। मोदी ने उन्हें गुजरात का एक शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला और कश्मीर की पशमीना शॉल तेलंगाना में बने चांदी के डिब्बे में रखकर गिफ्ट की। मोदी ने राष्ट्रपति की मां शेखा फातिमा बिंत मुबारक अल केतबी को भी एक पश्मीना शॉल तोहफे में दी। इसके साथ ही उन्हें कश्मीरी घाटी में उगा केसर भी भेंट किया। यह केसर अपनी गहरी लाल रंगत और खुशबू के लिए जाना जाता है।

इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच आज व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर बड़ी डील हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेता मिडिल-ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी चर्चा कर सकते हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। यमन में यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव बना हुआ है।

