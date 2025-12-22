PM Modi Biopic: साउथ एक्टर करेंगे मोदी का रोल, जानें कौन है ‘मां वंदे’ का हीरो जो रह चुका है गुजरात में

PM Modi Biopic: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और बायोपिक बड़े पर्दे पर आने वाली है, और इस बार इसका टाइटल ‘मां वंदे’ है। फिल्म की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है, और जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, फैंस यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी का पावरफुल रोल कौन निभाएगा। सभी उत्सुकता को खत्म करते हुए, मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि पॉपुलर साउथ इंडियन एक्टर उन्नी मुकुंदन इस बहुचर्चित प्रोजेक्ट में नरेंद्र मोदी का रोल निभाते नजर आएंगे।

‘मां वंदे’ के जरिए पीएम मोदी की ज़िंदगी की एक झलक

फिल्म की अनाउंसमेंट असल में सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर की गई थी। अब, जब शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है, तो एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है। ‘मां वंदे’ पीएम मोदी की ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पड़ावों को दिखाएगी — उनकी पर्सनल जर्नी से लेकर उनके पॉलिटिकल करियर तक, उनके संघर्ष, मील के पत्थर और उपलब्धियां जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाया।

उन्नी मुकुंदन का गुजरात से खास कनेक्शन

हालांकि उन्नी मुकुंदन मलयालम सिनेमा में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका गुजरात — नरेंद्र मोदी के गृह राज्य — से एक खास कनेक्शन है। केरल में जन्मे उन्नी ने गुजरात में कई साल बिताए और वहीं से अपनी पढ़ाई भी पूरी की। मोदी की जन्मभूमि से यह रियल-लाइफ जुड़ाव उनके किरदार में एक दिलचस्प लेयर जोड़ता है।

उन्नी मुकुंदन ने 2011 में फिल्म ‘सेवन्स’ से एक्टिंग डेब्यू किया था और बाद में एक शानदार करियर बनाया। वह एक प्रोड्यूसर भी हैं, और उनकी प्रोडक्शन फिल्म ‘मेप्पडियन’ को 69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था।

कई भाषाओं में पैन-इंडिया रिलीज

‘मां वंदे’ को क्रांति कुमार सीएच डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि वीर रेड्डी एम अपने बैनर तले इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिनेमैटोग्राफी के.के. सेंथिल कुमार संभालेंगे, और म्यूजिक रवि बसरूर कंपोज करेंगे। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश सहित कई भाषाओं में पैन-इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर रिलीज होगी।

हालांकि, रिलीज डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। यह बताना ज़रूरी है कि यह PM मोदी पर पहली बायोपिक नहीं है। इससे पहले 2019 में, ‘PM नरेंद्र मोदी’ नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, जिसमें विवेक ओबेरॉय लीड रोल में थे और जिसे ओमंग कुमार ने डायरेक्ट किया था।

दमदार कहानी, शानदार टीम, और उन्नी मुकुंदन के नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने के साथ, ‘मां वंदे’ पहले से ही एक ऐसी फ़िल्म होने का वादा करती है जिसे देखना चाहिए!