PM Modi Bihar Visit: आरा और नवादा महागठबंधन पर बरसे प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी

PM Modi Today In Bihar, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार राज्य में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को फिर बिहार पहुंचे और आरा (Ara) व नवादा (Navada) में उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। शाम को राजधानी पटना में पीएम मोदी का रोड शो का कार्यक्रम है। वह सोमवार को भी बिहार दौरे पर रहेंगे।

अमित शाह और राहुल भी आज बिहार दौरे पर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार दौरे पर थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आरा व नवादा में जनसभाओं के दौरान महागठबंधन (Mahagathbandhan) पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनदा दल (आरजेडी) पर निशाना साधा।

प्रदेश के लोगों को फिर दिलाई जंगलराज की याद

साथ ही प्रदेश के लोगों को एक बार फिर जंगलराज की याद दिलाई। वहीं रैलियों में भारी भीड़ देखकर पीएम ने दावा किया कि इससे साफ है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। प्रधामनंत्री के नवादा पहुंचने पर भाजपा और एनडीए नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रैली स्थल पर मौजूद भीड़ ने भारत माता के जयकारे लगाए। वहीं पीएम जनसभा को संबोधित करते हुए इस बार फिर एनडीए सरकार के नारे लगाए।

