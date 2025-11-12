PM Modi Bhutan Visit: दो दिवसीय दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना

दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलेंगे मोदी

PM Modi Bhutan Tour Updates, (आज समाज), थिम्फू: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राजधानी थिम्फू में एयरपोर्ट पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोग्बे और वहां के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने उन्हें विदाई दी। पीएम मोदी मंगलवार सुबह दो दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे थे। आज वह दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से भी मिल सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच जलविद्युत परियोजना को लेकर सहमति बनी है।

चौथे राजा संग द्विपक्षीय बैठक में लिया हिस्सा

प्रधानमंत्री मोदी ने आज भूटान के चौथे राजा द्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंग्ये वांगचुक संग द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर बातचीत हुई। मोदी ने राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ राजधानी थिम्फू में ‘कालचक्र अभिषेक’ कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में चौथे राजा द्रुक ग्यालपो के साथ बैठक को अद्भुत बताया।

पुनात्सांगछू-2 जलविद्युत परियोजना का भी शुभारंभ

भूटान नरेश और पीएम मोदी ने मंगलवार को 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-2 जलविद्युत परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान भूटान सरकार की ओर से कहा गया कि यह प्रोजेक्ट जलविद्युत के क्षेत्र में भूटान और भारत के बीच सहयोग व मित्रता का सबूत है। सरकार ने पुनात्सांगछू-2 से भारत को बिजली के निर्यात की शुरुआत का स्वागत किया। दोनों देशों के बीच 1200 मेगावाट की पुनात्सांगछू-1 जलविद्युत परियोजना के मुख्य बांध ढांचे पर काम दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। इस प्रोजेक्ट का कार्य पूरा होने पर, पुनात्सांगछू-1दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त तौर पर विकसित सबसे बड़ा जलविद्युत प्रोजेक्ट होगा।

