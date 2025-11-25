Today Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan, (आज समाज), अयोध्या (उत्तर प्रदेश) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राम नगरी अयोध्या पहुंच गए हैं। वहां वह मंदिर के शिखर पर अभिजीत मुहूर्त में भगवा ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा पीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर अयोध्यावासियों के साथ ही पूरे देश व दुनिया में उल्लास है।

वीआईपी गेट नंबर-11 से मंदिर में की एंट्री

प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए राम मंदिर पहुंचे, जहां वीआईपी गेट नंबर-11 से उन्होंने मंदिर में एंट्री की। सबसे पहले प्रधानमंत्री सप्त ऋषि मंदिर गए। इसके बाद उन्होंने शेषावतार और फिर अन्नपूर्णा मंदिर दुर्शन-पूजन किया है। फिर रामलला की पूजा-अर्चना की। इसके बाद पीएम राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने वाले हैं।

ध्वजारोहण शुभ मुहूर्त 11.52 बजे से दोपहर 12.35 बजे के बीच

पीएम श्रीराम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। संतों के अनुसार इसका शुभ मुहूर्त 11.52 बजे से दोपहर 12.35 बजे के बीच है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मौके के साक्षी बनने अयोध्या पहुंचे हैं। पुलिस व प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कई श्रद्धालु व संत भी इस अवसर के साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। उनका कहना है कि राम नगरी में आज जैसा मौका पहले कभी नहीं दिखा।

पहले महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम

पीएम मोदी सबसे पहले विशेष विमान से अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद वह साकेत कॉलेज स्थित हेलीपैड पर पहुंचे जहां यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। इसके अलावा मौके पर उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक व अन्य भाजपा नेताओं के अलावा कई गणमान्य मौजूद रहे।

रोड शो के दौरान रामपथ पर फूल बरसा कर किया स्वागत

पीएम के साथ साकेत कॉलेज हेलीपैड में तीन हेलीकॉप्टर पहुंचे। यहां से वह रोड शो करते हुए मंदिर के जगदगुरु आद्य शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर पहुंचे। रोड शो के दौरान रामपथ के दोनों तरफ कई लोग पीएम की झलक पाने को बेताब दिखे। कई ने उनके फोटो खींचे तो कई ने पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बरसा करके उनका स्वागत किया। मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।

