PM Modi Ayodhya Live: प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के शिखर पर किया ध्वजारोहण

PM Modi hoists Flag On Top Of Ram Temple, (आज समाज), अयोध्या (उत्तर प्रदेश): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम नगरी अयोध्या में भगवा ध्वज फहरा दिया है और इससे करोड़ों लोगों की आस्था साकार हो गई है। पीएम सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रोड शो करते हुए राम मंदिर पहुंचे और इसके बाद राम लला के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया।

हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं श्रद्धालु

प्रधानमंत्री ने इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया। राम मंदिर में भगवा ध्वजारोहण के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। कई संतो को भी इस मौके का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जैसे ही मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया, पूरा राम मंदिर परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा।

धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष : मोदी

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष। उन्होंने बताया कि जब भरत अपनी सेना संग चित्रकूट पहुंचे थे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना पहचान ली। वाल्मीकि जी ने इसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि सामने जो ध्वज दिख रहा है वह राम नगरी अयोध्या का धर्म ध्वज है और इस पर कोविदार वृक्ष अंकित है।

हमें यह चीज याद दिलाता है कोविदार वृक्ष

प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविदार का पेड़ याद दिलाता है कि अगर हम इसे भूल जाते हैं, तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। उन्होंने कहा, आज से 190 वर्ष पहले 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने हमारे देश में मानसिक गुलामी की शुरुआत की थी और आने वाले 10 साल में उसके 200 वर्ष कंपलीट होने वाले हैं। पीएम ने कहा, हमने संकल्प लिया है कि आने वाले 10 सालों में हम मानसिक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाकर रहेगें।

