PM Modi Assam Visit: असम में गरजे पीएम मोदी “मैं शिव का भक्त हूं, कितना भी जहर हो सब निगल जाता हूं”, कांग्रेस पर कसा तंज

PM Modi Assam Visit, आज समाज, दिसपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने तीन दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे को असम के दौरे के साथ जारी रखा, जो उनकी यात्रा का दूसरा दिन था। दारंग में अपनी रैली के दौरान, प्रधानमंत्री ने राज्य में बुनियादी ढाँचे और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ₹19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

इससे पहले, शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मिज़ोरम और मणिपुर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। बाद में, वे भारत रत्न भूपेन हज़ारिका के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए असम पहुँचे और महान गायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्वदेशी और किफायती जीवन शैली का आह्वान

दारंग में जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वदेशी का विचार केवल लेबल या विदेशी नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में निर्मित वस्तुओं को चुनने में निहित है।

उत्साह में इज़ाफ़ा करते हुए, उन्होंने घोषणा की कि नवरात्रि के पहले दिन से आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम कर दी जाएँगी, जिससे आम घरों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएँ और भी सस्ती हो जाएँगी।

“140 करोड़ भारतीय मेरे रिमोट कंट्रोल हैं”

प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाया और घोषणा की कि भारत के लोग ही उनके असली रिमोट कंट्रोल हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पास कोई छिपा हुआ कंट्रोलर नहीं है। मेरा एकमात्र रिमोट कंट्रोल इस देश के 140 करोड़ नागरिक हैं।”

कांग्रेस पर निशाना

अपने भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री ने भूपेन हज़ारिका पर की गई पिछली टिप्पणियों के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत सरकार ने हज़ारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया था, तो एक कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर यह कहकर इसे खारिज कर दिया था, “मोदी गायकों और नर्तकों को भारत रत्न दे रहे हैं।” प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की टिप्पणियों ने असम और पूरे पूर्वोत्तर के गौरव को ठेस पहुँचाई है।

“मैं भगवान शिव का भक्त हूँ”

विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे आलोचनाओं से अप्रभावित रहते हैं। उन्होंने कहा, “चाहे वे मुझे कितनी भी गालियाँ दें, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। शिव की तरह, मैं सारा ज़हर पी जाता हूँ।” इस पर भीड़ ने ज़ोरदार तालियाँ बजाईं।

अपनी तीक्ष्ण लेकिन आध्यात्मिक टिप्पणियों से, प्रधानमंत्री ने न केवल असम की सांस्कृतिक भावनाओं को छुआ, बल्कि अपनी यात्रा को विकास, परंपरा और आस्था के मिश्रण के रूप में भी प्रस्तुत किया।