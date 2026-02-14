PM Modi Today In Assam, (आज समाज), गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम दौरे के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का शुभारंभ किया। गुवाहाटी में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगभग 3,030 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 6-लेन का एक्सट्राडोज्ड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुल, गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है।

पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्सट्राडोज्ड पुल

यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्सट्राडोज्ड पुल है और इससे गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय सात मिनट तक कम हो जाएगा। इस क्षेत्र की उच्च भूकंपीयता को देखते हुए, पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग का उपयोग करके बेस आइसोलेशन शामिल है। इसमें टिकाऊपन और लंबे समय तक स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए हाई-परफॉर्मेंस स्टे केबल का उपयोग किया गया है। रियल-टाइम कंडीशन मॉनिटरिंग, जल्दी डैमेज का पता लगाने और एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज की सेफ्टी व सर्विस लाइफ को बेहतर बनाने के मकसद से एक ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (बीएचएमएम) भी लगाया गया है।

डिब्रूगढ़ : सुबह ईएलएफ पहुंचे थे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले आज सुबह डिब्रूगढ़ (Dibrugarh) में मोरन बाइपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) पहुंचे जहां भारतीय वायु सेना ने एक एयर डिस्प्ले किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में स्टेज पर पीएम मोदी का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एयर डिस्प्ले

एयर डिस्प्ले एयरफोर्स के सुखोई एसयू-30 एमकेआई और राफेल फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री व दूसरे बड़े लोगों की मौजूदगी में एयर डिस्प्ले देखते हुए उड़ान भरी। ईएलएफ नॉर्थईस्ट इंडिया में अपनी तरह का पहला ऐसा एयरस्ट्रिप है जिससे इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेकआॅफ में मदद करने के लिए इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर डिजाइन और बनाया गया है।

ईएलएफ की क्षमता

यह इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एक जरूरी एसेट के तौर पर काम करेगा, जिससे नॉर्थईस्ट में नेचुरल डिजास्टर या स्ट्रेटेजिक जरूरतों के दौरान रेस्क्यू व रिलीफ आॅपरेशन को तेजी से डिप्लॉय किया जा सकेगा। डुअल-यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बनाया गया ईएलएफ, 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के मैक्सिमम टेक-आॅफ वेट वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकता है। पीएम मोदी 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। जिनका मकसद नॉर्थ-ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन और अर्बन मोबिलिटी को मजबूत करना है।

ये भी पढ़ें : PM Modi Assam Visit: डिब्रूगढ़ के इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पहुंचे प्रधानमंत्री, लड़ाकू विमानों के डेमो में होंगे शामिल