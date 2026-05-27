PM Modi Appeal: गर्मी से बचने के लिए देशवासी खुद को रखें हाइड्रेटेड, प्यासे को पिलाएं पानी

PM Modi Appeal, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों में इन दिनों पड़ रही प्रचंड गर्मी से बचने के लिए देशवासियों को कुछ टिप्स दिए हैं। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से खुद के साथ-साथ लोगों से खासकर परिवार के बुजुर्गों का अधिक ख्याल रखने का आग्रह किया है। साथ ही पीएम ने कहा है कि ऐसे मौसम में पशु पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए।

कई जगह पारा 50 डिग्री के आसपास

प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई पोस्ट में लिखा कि देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे रोजमर्रा के जीवन में कई दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। कई जगह पारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, इसलिए सभी लोग ऐसे मौसम में जितनी ज्यादा सावधानी बरत सकें, जरूर बरतें। उन्होंने कहा, लोग खुद को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें और जितना संभव हो सके प्यासे को पानी अवश्य पिलाएं। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें।

दुकानों-घरों के बाहर मटके में रखते हैं पानी

पीएम मोदी ने कहा, ऐसे लोग काबिलेतारीफ हैं जो अपनी दुकानों और घरों के बाहर मटके आदि में पानी रखते हैं, ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। ऐस नेक कार्य किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भीषण गर्मी के बीच अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को अचानक बेहोशी जैसा महसूस हो, कमजोरी लगने लगे या कोई अस्वस्थ दिखे तो उसे तुरंत किसी छायादार अथवा ठंडी जगह पर ले जाएं।

चक्कर या अधिक थकान महसूस हो तो न करें अनदेखी

मोदी ने कहा कि अत्यधिक गर्मी से चक्कर आ सकता है, इसके अलावा ऐसे मौसम में अगर अधिक थकान महसूस हो या मतली आए तो इसकी बिल्कुल अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कमजोरी, बेहोशी अथवा अस्वस्थता की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को पानी के अलावा ओआरएस अथवा अन्य तरल पदार्थ पीने को दें। धूप में काम करने वाले लोग और बुजुर्ग व बच्चे प्रचंड गर्मी में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पीएम ने कहा, समय से ध्यान न देने पर हीटस्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। ऐसे में लोगों की सतर्कता किसी का जीवन बची सकती है।

करीबियों को कॉल कर उनका हालचाल जरूर पूछें

अपने पैरेंट्स के अलावा नाना-नानी, दादा-दादी व अपने अन्य करीबियों को कॉल कर उनका हालचाल जरूर पूछें। उन्हें दोपहर धूप में बाहर न निकलने के लिए कहें और पर्याप्त पानी पीने के लिए कहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भयानक गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु-पक्षियों की भी देखभल करनी चाहिए। लोग अपने घर की छत, बालकनी, दुकान अथवा कार्यालय के बाहर पानी से भरा बर्तन रख सकते हैं, ताकि प्यासे पक्षी उसमें से पानी पी सकें। इससे उनका जीवन बच सकता है।

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