PM Modi News : पीएम मोदी और जर्मनी चांसलर की आज अहम मुलाकात

भारत और जर्मन आज कर सकते हैं बड़े समझौते पर हस्ताक्षर

PM Modi News (आज समाज), अहमदाबाद : जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। जर्मनी चांसलर नई दिल्ली न पहुंचकर सीधा अहमदाबाद पहुंचे हैं जहां पीएम मोदी पहले से मौजूद हैं। ज्ञात रहे कि पीएम मोदी की तीन दिवसीय यात्रा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज अहमदाबाद में दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तरीय व अहम बैठक होगी। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो सकता है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और अत्याधुनिक तकनीक पर अहम वार्ता हो सकती है वहीं भारत के लिए बेहद अहम पनडुब्बी सौदे पर चर्चा होने की संभावना है।

मर्ज का यह पहला एशिया दौरा

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब वैश्विक राजनीति में अस्थिरता बनी हुई है। भारत और जर्मनी दोनों ही रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। मर्ज और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। जर्मन चांसलर बनने के बाद यह मर्ज का एशिया का पहला दौरा है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है।

भारत के लिए इसलिए जरूरी है पनडुब्बी समझौता

इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा भारतीय नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद का प्रस्ताव है। यह सौदा करीब 52,500 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। इस करार के तहत जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बीच साझेदारी हो सकती है। यह सौदा भारत की समुद्री ताकत को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों तक ही बात सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन संकट, वैश्विक सुरक्षा हालात और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते तनाव जैसे विषयों पर भी चर्चा संभव है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक और सैन्य उथल-पुथल देखी जा रही है।

