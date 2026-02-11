PM Modi: प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं ने पुण्यतिथि पर बीजेएस के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि

PM Modi On Pandit Deendayal Upadhyay Death Anniversary, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय जनसंघ (बीजेएस) के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पीएम ने लिखा, ‘मातृभूमि के अद्वितीय भक्त’, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पवित्र पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि। उनके मूल्यों पर आधारित सिद्धांत व विचार देश की हर पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक रोशनी बने रहेंगे।

इन नेताओं ने कार्यक्रम को किया संबोधित

दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने मनोज तिवारी और योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित पार्टी के कई प्रमुख सदस्यों के साथ दिवंगत पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इन नेताओं ने इस सम्मानित राजनीतिक व्यक्ति की याद और योगदान का सम्मान करने के लिए एक जगह एकत्रित होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। भाजपा नेता शिवप्रकाश ने इस दौरान कहा, हमें समाज की प्रेरणा बनना चाहिए और अपनी पार्टी व अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत अच्छे इंसान : मनोज तिवारी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसंघ की स्थापना के बाद से उपाध्याय ने इस देश में शासन पर गाइडेंस दी है। हमारे कल्चरल देश के जीवन को बेहतर बनाने और पिछड़े लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसानियत को एकजुट करने पर उन्होंने फोकस किया है। तिवारी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के मंच पर भारत को फिर से कामयाबी से स्थापित कर रहे हैं और वह बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं।

पंडित उपाध्याय कहते थे, आखिरी आदमी तक पहुंचे सरकारी स्कीम

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर भाजपा के ‘अंत्योदय’ फिलॉसफी का कोई सच्चा पायनियर है, तो वह पूज्य दीनदयाल जी हैं। उनका विजन था कि सरकारी स्कीम समाज के सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उनका मानना था कि जब समाज का आखिरी आदमी एम्पावर होगा, तभी देश सही मायने में मजबूत हो सकता है।

ये भी पढ़ें: PM Modi: नक्सलवाद छोड़कर विकास की नई इबारत लिख रहा बस्तर