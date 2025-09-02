PM Modi: गाली सिर्फ मेरी नहीं, हर मां-बहन-बेटी का अपमान

PM Modi, (आज समाज), नई दिल्ली: बिहार में विपक्षी नेताओं ने कथित तौर पर कांग्रेस-राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माँ हीराबेन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले पर पहली बार जनता को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने गहरा दुःख और पीड़ा व्यक्त की।

उन्होंने कहा: “मां हमारी दुनिया होती है, हमारा गौरव होती है। बिहार में जो हुआ वह कल्पना से परे था। मेरी दिवंगत माँ, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था और अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको अपशब्दों से अपमानित किया गया।” यह सिर्फ़ मेरी मां का अपमान नहीं है। यह इस देश की हर माँ, बहन और बेटी का अपमान है।”

प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए

प्रधानमंत्री ने अपनी दिवंगत मां जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, को याद करते हुए कहा कि यह हृदयविदारक है कि उनकी अनुपस्थिति में भी उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने भावुक होकर पूछा, “मेरी माँ ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उन्हें ऐसी अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ा?”

‘बिहार की माताएँ और बहनें मेरा दर्द साझा करती हैं’

प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि उन्हें पता है कि बिहार के लोग भी उतने ही आहत हैं। “जैसे मेरे दिल में यह दर्द है, वैसे ही बिहार के लोग भी महसूस करते हैं। इसलिए आज, यहाँ लाखों माताओं और बहनों के सामने खड़े होकर, मैं आपके साथ अपना दुःख साझा करता हूँ और आपसे इसे सहन करने का आशीर्वाद माँगता हूँ।”

‘एक गरीब मां का त्याग राजकुमारों को समझ नहीं आता’

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन पर हमला बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा: “एक गरीब माँ का त्याग और संघर्ष इन राजघरानों को कभी समझ नहीं आता। वे सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जबकि भारत की जनता ने एक गरीब मां के बेटे को अपना प्रधान सेवक बनने का आशीर्वाद दिया। यही बात इन ‘नामदारों’ को हजम नहीं होती।