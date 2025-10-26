पीएम ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती को विशेष अवसर बताया

Mann Ki Baat 127th Episode, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रोडियो कार्यक्रम मन की बात के 127वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर छठ महापर्व के उपलक्ष्य में देश व विदेश में रहने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और छठी मैया से उनकी सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। गौरतलब है कि नहाय-खाए के साथ छठ महापर्व बीते कल शनिवार से शुरू हो गया है और यह चार दिन तक चलेगा।

छठ पूजा में एक साथ होता है समूचा समाज

पीएम ने बताया कि समाज के लिए छठ महापर्व की कितनी अहमियत है। उन्होंने रेडियो कार्यक्रम में आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भी अपनी बात रखी। जीएसटी सुधारों पर भी बात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आपरेशन सिंदूर और अन्य कई विषयों पर अपनी बात रखी। छठ के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह ऐसा पर्व है जिसकी पूजा में समूचा समाज एक साथ होता है। छठ घाटों पर समाज का प्रत्येक वर्ग साथ खड़ा होता है और यह नजारा देश की सामाजिक एकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पीएम

वर्तमान में पूरे देश में छठ का उत्साह

प्रधानमंत्री ने कहा, हम सभी ने कुछ दिन पहले दिवाली मनाई और वर्तमान में पूरे देश में छठ का उत्साह है। भारी संख्या में देशवासी छठी मैया की पूजा में विजी हैं। उन्होंने कहा, इस त्योहार पर जगह-जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है और घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है। हर तरफ अपनेपन व श्रद्धा भाव का और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है।

मोदी ने कहा, छठ व्रती महिलाएं जिस समर्पण व भाव से इस पर्व की तैयारी करती हैं वह अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने लोगों से कहा, आप देश या विदेश में कहीं भी हों, छठ के पर्व में जरूर हिस्सा लेकर अनोखा स्वयं महसूस करें। मेरा छठी मैया को नमन।

देश के महानतम दिग्गजों में एक रहे हैं सरदार पटेल

पीएम ने सरदार पटेल (Sardar Patel) की 150वीं जयंती (150th birth anniversary ) को विशेष अवसर बताया। उन्होंने सभी लोगों से ‘रन फॉर यूनिटी’ में भाग लेने की अपील की। पीएम ने कहा कि सरदार पटेल आधुनिक समय में देश के महानतम दिग्गजों में एक रहे हैं। वह एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) से प्रेरणा लेकर खुद को आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। मोदी ने बताया कि ‘बोरसद सत्याग्रह’ से लेकर ‘खेड़ा सत्याग्रह’ तक कई आंदोलनों में सरदार पटेल की भूमिका को आज भी याद किया जाता है।

जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी काफी उत्साह

प्रधानमंत्री ने मन की बात के 127वें एपिसोड में जीएसटी कटौती का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार त्योहारों में देश के लोगों में जीएसटी बचत उत्सव (GST Savings Festival) को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में स्वदेशी चीजों की शॉपिंग में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। मोदी ने कहा, मैंने अपनी तरफ से एक लेटर के जरिये खाद्य तेल की खपत में 10 फीसदी की कमी करने की भी अपील की थी और लोगों ने इस पर भी बहुत अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

आपरेशन सिंदूर ने देश के हर व्यक्ति को गर्व से भर दिया

पीएम मोदी ने आपरेशन सिंदूर ने का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के आतंकवाद के खिलाफ इस अभियान ने देश के हर व्यक्ति को गर्व से भर दिया है। उन्होंने अबकी बार, उन इलाकों में भी खुशी के दीये जलाए गए जहां कभी नक्सलवाद के कारण हमेशा अंधेरा छाया रहता था। लोग नक्सलवाद का पूरी तरह उन्मूलन चाहते हैं, क्योंकि इस समस्या उनके बच्चों के भविष्य खतरे में डाल दिया है।

