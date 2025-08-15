PM Kisan Yojana : क्या बढ़ेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त , जाने अपडेट

PM Kisan Yojana(आज समाज) : पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। अब तक सरकार इस योजना के तहत 2,000 रुपये की 20 किस्तें जारी कर चुकी है। किसान संगठन लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी किस्त की राशि दोगुनी की जाए।

अगर सरकार उनकी मांग मान लेती है, तो किस्त की राशि बढ़कर 4,000 रुपये हो जाएगी। यानी साल भर में 3 किस्तों में 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो एक अच्छी खबर साबित होगी। अब, क्या सरकार किस्त की राशि बढ़ाने वाली है? सरकार ने इस बारे में अपने पत्ते भी खोल दिए हैं। जानिए किस्त की राशि बढ़ाने को लेकर सरकार ने क्या कहा।

क्या बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

केंद्र सरकार किस्त की राशि बढ़ाएगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानसून सत्र के दौरान संसद में एक अहम जानकारी साझा की है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को 20 किस्तों में 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी। इस योजना के तहत सालाना 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। प्रत्येक किस्त का अंतराल चार महीने का होता है।

20वीं किस्त कब जारी हुई

केंद्र सरकार ने 2,000 रुपये की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की। इस किस्त का लाभ 9.7 करोड़ किसानों को मिला। किस्तों का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिन्होंने ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन जैसे कार्य किए हैं।

अगर आपने यह काम नहीं कराया है, तो देर न करें। आप जन सेवा केंद्र जाकर तुरंत यह काम करा सकते हैं। 21वीं किस्त का पैसा तभी मिलेगा जब यह काम हो जाएगा।

