PM Kisan Yojana Update (आज समाज) : देश भर के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। शुरुआत में किसानों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उम्मीद थी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालाँकि, अब किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पीएम किसान योजना की राशि 19 नवंबर, 2025 को किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

इस बार पीएम किसान योजना के तहत कुछ किसानों को 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये मिलेंगे। यह खबर सुनकर लोगों को भले ही यकीन न हो, लेकिन यह सच है। तो आइए जानते हैं कि इस बार किन किसानों को 4,000 रुपये मिलेंगे।

20वीं और 21वीं किस्त एक साथ

कुछ किसानों को अधूरी केवाईसी या तकनीकी दिक्कतों के कारण 20वीं किस्त के दौरान भुगतान नहीं मिला था। इसलिए, इस बार उन किसानों को 20वीं और 21वीं किस्त एक साथ मिलेगी। यानी जिन किसानों को अभी तक 20वीं किस्त नहीं मिली है, उन्हें पूरे ₹4,000 मिलेंगे। अगर आपको 20वीं किस्त नहीं मिली है, तो सरकार आपके खाते में ₹4,000 भेज देगी।

लाभार्थी स्थिति कैसे देखें ?

सबसे पहले, पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “लाभार्थी” विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें। फिर, “डेटा प्राप्त करें” विकल्प पर क्लिक करें। अब, अपनी लाभार्थी स्थिति देखें और अंत में, अपनी भुगतान स्थिति देखें।

याद दिला दें कि पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी। इस दौरान 9.7 करोड़ किसानों के खातों में कुल ₹20,500 करोड़ हस्तांतरित किए गए।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से पहले किसानों को अपना ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना होगा। कई किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। नतीजतन, उनकी किस्तों में देरी हो सकती है। इसलिए, किसानों को यह प्रक्रिया तुरंत पूरी करनी होगी।

