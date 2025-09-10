PM Kisan Yojana Update : पीएम किसान योजना में बदलाव की उम्मीद मिलेगी ₹10,000 की मदद

PM Kisan Yojana Update (आज समाज) : केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएँ चलाती है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान योजना। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल तीन बराबर किश्तों में ₹6,000 मिलते हैं। लेकिन अब इस योजना में बदलाव हो सकता है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के किसानों को अतिरिक्त ₹4,000 मिलेंगे।

पीएम किसान योजना के तहत ₹10,000

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानों को अभी ₹6,000 मिलते हैं। जल्द ही उन्हें ₹4,000 और मिलेंगे। भाजपा के जम्मू-कश्मीर घोषणापत्र में कहा गया है: “हम पीएम किसान योजना के तहत ₹10,000 देंगे। इससे जम्मू-कश्मीर के किसानों को मदद मिलेगी।”

पहले इसकी लागत ₹60,000 करोड़ थी। अब, 2025 तक, यह लगभग ₹1 लाख करोड़ हो जाएगी। यह धनराशि किसानों को तीन किस्तों में मिलेगी – ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000।

छोटे किसानों को आर्थिक मदद

पीएम किसान योजना 2019 में शुरू हुई थी। यह छोटे किसानों को आर्थिक मदद देती है। किसानों को हर साल ₹2,000 के तीन किस्तों में ₹6,000 मिलते हैं। यह धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में जाती है।

जून 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹2,000 करोड़ का 17वाँ हिस्सा दिया था। 16वाँ हिस्सा 28 फ़रवरी, 2024 को दिया गया था। अब किसान अगले हिस्से का इंतज़ार कर रहे हैं।

पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें

pmkisan.gov.in पर जाएं

किसान कॉर्नर पर क्लिक करें

नया किसान पंजीकरण चुनें

ग्रामीण या शहरी किसान चुनें

आधार संख्या, मोबाइल नंबर, राज्य दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करें

ओटीपी दर्ज करें और जारी रखें

बैंक विवरण, व्यक्तिगत विवरण, जिला भरें

आधार सत्यापन के लिए सबमिट करें

भूमि विवरण जोड़ें और कागजात अपलोड करें

आपको एक पुष्टि या अस्वीकार संदेश मिलेगा

