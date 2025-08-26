PM Kisan Yojana Update : ई-केवाईसी और ज़मीन का सत्यापन जैसे ज़रूरी कार्यो को करवाए जल्द, वरना नहीं मिलेगा फायदा

PM Kisan Yojana Update (आज समाज) : मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त कब जारी करेगी? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार दिवाली पर इस योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। यह किसानों के लिए दिवाली का एक बड़ा तोहफा साबित होगा।

केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की 20वीं किस्त जारी कर दी है। अगर किसान अगली किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहले ज़रूरी काम निपटा लें। अगर ज़रूरी काम अधूरे रह गए, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त का पैसा बीच में ही अटक जाएगा, जो उनके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा।

इन कारणों से अटक सकती है किस्त

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाली 2,000 रुपये की 21वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। सबसे पहले किसानों को ई-केवाईसी और ज़मीन का सत्यापन जैसे काम करवाने होंगे। अगर यह काम अधूरा रह गया, तो 2,000 रुपये की किस्त अटक जाएगी। यह किसानों के लिए एक बड़ा झटका होगा।

आप किस्त कैसे चेक कर पाएँगे?

सबसे पहले किसानों को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

आपको किसान कॉर्नर में “अपना स्टेटस जानने के लिए” पर क्लिक करना होगा।

इसमें आपको “आधार नंबर से खोजें” विकल्प चुनना होगा।

फिर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा।

इसके बाद, आपको “गेट ओटीपी” पर क्लिक करके ओटीपी सत्यापित करना होगा।

फिर आपको अपनी किस्त की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।

साल में कितनी किस्तें?

केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये जारी किए जाते हैं। प्रत्येक किस्त हर चार महीने में भेजी जाती है। अब तक किसानों को इस योजना से 2,000 रुपये की 20 किस्तों में 40,000 रुपये का लाभ मिल चुका है। अब उन्हें 21 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार है। अगली किस्त भी 19 अक्टूबर तक मिल सकती है।

