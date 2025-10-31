PM Kisan Yojana Update : किसानों को सालाना 9,000 रुपये की मिलेगी वित्तीय सहायता

By
Rohit kalra
-
0
34
PM Kisan Yojana Update : किसानों को सालाना 9,000 रुपये की मिलेगी वित्तीय सहायता
PM Kisan Yojana Update : किसानों को सालाना 9,000 रुपये की मिलेगी वित्तीय सहायता

PM Kisan Yojana Update(आज समाज):  बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार की सभी 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनावों से ठीक पहले, NDA के मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए गए हैं। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा वादा भी शामिल है। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर बिहार में NDA की सरकार बनती है, तो राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये की अतिरिक्त रकम दी जाएगी।

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश

इस योजना के तहत, बिहार के किसानों को सालाना 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर

6,000 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता किसानों के खातों में तीन किस्तों में भेजी जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपये होते हैं, जो DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक कुल 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

हालांकि, 21वीं किस्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 2.7 मिलियन बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी।

इस बीच, भारत सरकार अगले नवंबर में देश के बाकी किसानों के खातों में फंड की 21वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किस्त के फंड जारी करने के बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है।

यह भी पढ़े : PM Kisan Samman Nidhi Yojana : भूमि दस्तावेजों को अपडेट करना अनिवार्य ,वरना नहीं मिलेगी 21वीं किस्त