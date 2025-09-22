PM Kisan Yojana Update : हर किस्त में किसानों के खाते में 2000 की सहायता , 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार

PM Kisan Yojana Update : हर किस्त में किसानों के खाते में 2000 की सहायता , 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार

PM Kisan Yojana Update(आज समाज) : भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। किसानों की मेहनत से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। हालांकि, आजादी के बाद से देश के लाखों किसान आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी और बढ़ती खेती की लागत जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

किसानों की इन समस्याओं को देखते हुए, भारत सरकार कई बेहतरीन योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत, भारत सरकार देश के किसानों को तीन वार्षिक किस्तों में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। हर किस्त में किसानों के खाते में 2000 रुपये जमा किए जाते हैं।

कुल 20 किस्तें जारी

भारत सरकार ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 20 किस्तें जारी की हैं। 20वीं किस्त केंद्र सरकार ने 2 अगस्त, 2025 को जारी की थी। इस दौरान, देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से सीधे 2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए।

21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार

किसान जानना चाहते हैं कि सरकार इस योजना की 21वीं किस्त कब जारी कर सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार दिवाली से पहले किसानों को 21वीं किस्त का तोहफा दे सकती है। हालांकि, सरकार ने किस्त जारी करने की तारीखों के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

क्या पति-पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

कई किसान अक्सर पूछते हैं कि क्या पति-पत्नी दोनों मिलकर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार, परिवार का केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। अगर एक परिवार के दो या उससे अधिक लोग इस योजना के लिए आवेदन करते हैं, तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसलिए, किसान पति-पत्नी मिलकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

