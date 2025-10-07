PM Kisan Yojana : बैंक खाते में डीबीटी विकल्प को करें सक्षम ,जल्द मिलेगी 21वीं किस्त

PM Kisan Yojana(आज समाज) : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत 9.7 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में वितरित की जाती है। यह पैसा सीधे किसानों के खातों में डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है और वे भारतीय नागरिक हैं।

अब तक इस योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 21वीं किस्त का इंतज़ार है। बाढ़ प्रभावित तीन राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 21वीं किस्त के लिए 2,000-2,000 रुपये समय से पहले मिल गए हैं, वहीं अन्य राज्यों के किसानों को भी जल्द ही धनराशि भेजी जाएगी। आइए जानें क्या हैं ताज़ा अपडेट।

21वीं किस्त कब आएगी

पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। चार महीने की अवधि को देखते हुए, अगली किस्त नवंबर में जारी की जाएगी।

संभावना है कि 21वीं किस्त दिवाली के बाद जारी की जाएगी। ऐसी भी अटकलें हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के कारण, केंद्र सरकार अक्टूबर में, दिवाली के आसपास, किस्त जारी कर सकती है। हालाँकि, अंतिम तिथि के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान या अपडेट जारी नहीं किया गया है।

आवश्यक दस्तावेज़

किसानों को ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन, किसान रजिस्ट्री पूरी कर लेनी चाहिए और अपने मोबाइल को आधार से लिंक कर लेना चाहिए, अन्यथा उनकी राशि रोकी जा सकती है। साथ ही, अपने बैंक खाते में डीबीटी विकल्प को सक्षम करें।

यदि आवेदन पत्र में नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर गलत है, तो उसे ठीक करा लें, अन्यथा आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

किसी भी समस्या के लिए, किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in, हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (टोल फ्री) या 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं।

किसान पंजीकरण कैसे करें

अब, केवल उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा जो किसान पंजीकरण में पंजीकृत हैं। किसान किसान पंजीकरण ऐप, पोर्टल या नज़दीकी सीएससी केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बिना, योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://www.upfr.agristack.gov.in पर जाएं।

अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी से सत्यापित करें।

इसके बाद अपनी ज़मीन और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।

जानकारी सबमिट करें और पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।

ई-केवाईसी कैसे करें

सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद ‘किसान कॉर्नर’ चुनें।

इसके बाद e-KYC विकल्प पर क्लिक करें।

अब अपना आधार नंबर दर्ज करें और Get OTP विकल्प चुनें।

अब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट करें।

यह भी पढ़े : Kisan Credit Card Update : लोन पर सिर्फ 4 परसेंट का ब्याज 18 से 75 साल के किसान कर सकते है आवेदन