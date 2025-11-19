PM Kisan Update: दक्षिण भारत में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान! प्राकृतिक खेती को मिली नई रफ्तार, किसानों के खाते में सीधे पहुंची 21वीं किस्त

By
Mohit Saini
-
0
68
PM Kisan Update: दक्षिण भारत में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान! प्राकृतिक खेती को मिली नई रफ्तार, किसानों के खाते में सीधे पहुंची 21वीं किस्त
PM Kisan Update: दक्षिण भारत में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान! प्राकृतिक खेती को मिली नई रफ्तार, किसानों के खाते में सीधे पहुंची 21वीं किस्त

PM Kisan Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए कोयंबटूर पहुँचे। यह शिखर सम्मेलन देश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक ऐतिहासिक आयोजन है।

विभिन्न प्रदर्शनों का अवलोकन

कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने पर, प्रधानमंत्री ने किसानों द्वारा निर्मित प्राकृतिक, जैविक और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित प्रदर्शनी का विस्तृत दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई किसान समूहों से बातचीत की, उनके नवाचारों की सराहना की और भारत में रसायन-मुक्त खेती की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाने वाले विभिन्न प्रदर्शनों का अवलोकन किया।

यह शिखर सम्मेलन कृषि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और हज़ारों किसानों को आधुनिक तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, वैकल्पिक उर्वरकों और प्राकृतिक रूप से उगाई गई उपज के लिए बाज़ार पहुँच पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाता है। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के किसानों को पर्यावरण-अनुकूल कृषि मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है।

21वीं किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में

उद्घाटन और प्रदर्शनी भ्रमण के बाद, प्रधानमंत्री मोदी सरकार की प्रमुख वित्तीय सहायता योजना के तहत 21वीं किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की है । यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने, किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत में प्राकृतिक खेती की ओर तेज़ी से बढ़ने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस आयोजन को टिकाऊ कृषि और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत के कृषि परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

ये भी पढ़ें : Delhi Blast Update News : आतंकी साजिश के लिए ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में था डॉ. उमर