PM Kisan Samman Nidhi Yojana Installement : जल्द जारी होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Installement(आज समाज) : पीएम किसान 21वीं किस्त अपडेट: देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली 21वीं किस्त उनके बैंक खाते में आने वाली है।

ऐसे में किसान लगातार जानना चाह रहे हैं कि 21वीं किस्त का पैसा उनके बैंक खाते में कब आएगा? अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं और 2-2 हज़ार रुपये की इस किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है।

यहां हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (पीएम किसान 21वीं किस्त की तारीख) किस महीने जारी होने की उम्मीद है और इस बार किन किसानों को सीधे उनके खाते में 2000 रुपये मिलेंगे और किसे इस किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है।

किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में भेजी जाती है, यानी 2,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना से जुड़े किसान अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। पीएम किसान योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो इस योजना के पात्र हैं।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब जारी होगी?

अब तक कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान लंबे समय से 21वीं किस्त (पीएम किसान 21वीं किस्त) का इंतज़ार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार पीएम किसान की 21वीं किस्त (पीएम किसान योजना 21वीं किस्त तिथि) नवंबर या दिसंबर महीने में जारी हो सकती है, क्योंकि योजना की हर किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर आती है। हालांकि, पीएम किसान की अगली किस्त जारी होने की तारीख को लेकर अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है।

ई-केवाईसी और ज़मीन का सत्यापन होना ज़रूरी

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त (PM-Kisan Samman Nidhi Next Installment) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका ई-केवाईसी और ज़मीन का सत्यापन पूरा होना ज़रूरी है।

इसके अलावा, अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना और डीबीटी विकल्प चालू करना भी बेहद ज़रूरी है। इन सभी प्रक्रियाओं के बिना आपकी किस्त अटक सकती है।

वेबसाइट पर ओटीपी के ज़रिए या सीएससी केंद्र पर करवा सकते है ई-केवाईसी

अगर आपने अभी तक पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC Update) नहीं कराई है, तो आप पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ओटीपी के ज़रिए या सीएससी केंद्र पर बायोमेट्रिक्स के ज़रिए करा सकते हैं।

पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।

आधार नंबर डालें और ओटीपी सत्यापन करें।

अगर आप ओटीपी के ज़रिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक्स के ज़रिए ई-केवाईसी पूरी करें।

इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये

पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana-PMKSNY) की 20वीं किस्त जारी की, जिसका लाभ 9.70 करोड़ किसानों को मिला। इस बार 21वीं किस्त भी इसी तरह सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन जान लें कि किसान योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलता है।

ऐसे किसान जिन्होंने समय पर ई-केवाईसी या भूमि सत्यापन नहीं कराया, वे इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और पात्रता की जांच कर सकते हैं।