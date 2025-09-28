PM Kisan Samman Nidhi : किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की 21वीं किस्त हुई ट्रांसफर

PM Kisan Samman Nidhi : किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की 21वीं किस्त हुई ट्रांसफर

PM Kisan Samman Nidhi(आज समाज) : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को दिवाली से पहले 21वीं किस्त मिल गई है। शुक्रवार को, केंद्र सरकार ने तीन राज्यों के सभी पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त भेजी। 26 सितंबर को, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए।

समय से पहले हुई जारी 

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त समय से पहले जारी कर दी गई है। आमतौर पर, यह किस्त अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जारी की जाती थी। देश भर के किसानों के लिए यह किस्त अभी जारी नहीं की गई है। इसलिए, अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है।

इन तीन राज्यों में हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए 21वीं किस्त समय से पहले भेजी गई है। ध्यान रहे कि सरकार ने इससे पहले 2 अगस्त को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की थी।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में 21वीं किस्त जारी 

केंद्र सरकार ने केवल तीन राज्यों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त समय से पहले जारी की है। ये तीन राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड हैं। इन राज्यों के किसानों को यह किस्त समय से पहले दी गई है। इन राज्यों के किसानों को हाल ही में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी फसल और खेतों को काफी नुकसान हुआ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 27 लाख से अधिक किसानों, जिनमें 27 लाख महिला किसान भी शामिल हैं, के खातों में 540 करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। यह किस्त केवल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई।

उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है।

 