PM Kisan Instalment Update (आज समाज): तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 9 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे। क्या आप जानते हैं कि कई किसानों को 2,000 रुपये की बजाय 4,000 रुपये मिले?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसान सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। नीचे आप जान सकते हैं कि किन किसानों को किस्तों में 4,000 रुपये तक मिले।

4,000 रुपये का लाभ किन किसानो को मिला

लोग सोच रहे होंगे कि वे कौन से किसान हैं जिनके खातों में 4,000 रुपये आए। दरअसल, कुछ आधिकारिक कारणों से कई किसान 2,000 रुपये की 20वीं किस्त का लाभ लेने से वंचित रह गए। किसानों द्वारा ई-केवाईसी पूरा न करने के बावजूद किस्त रोक दी गई थी। इसके बाद, जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया था, उन्हें अब 21वीं और 20वीं दोनों किस्तें एक साथ मिल गई हैं। इससे उन्हें 4,000 रुपये का लाभ हुआ है।

पैसे न मिलने पर क्या करें?

अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं आई है, तो चिंता न करें। आप आसानी से पैसे न मिलने का कारण जान सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं।

किसान शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-23381092 पर भी कॉल कर सकते हैं या pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ शिकायत दर्ज करने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।

ई-केवाईसी रखे अपडेट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹2,000 की 21 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। धनराशि न मिलने का कारण ई-केवाईसी (e-KYC) संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। कई बार, बैंक खाता लिंक न होने के कारण किश्तों का भुगतान रुक जाता है।

इसके अलावा, ई-केवाईसी (e-KYC) न होने के कारण अक्सर किसानों के खातों में किश्तें जमा नहीं हो पाती हैं। बैंक खाते में समस्या होने पर भी धनराशि अवरुद्ध हो सकती है। यह भी ज़रूरी है कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो।

