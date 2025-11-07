PM Kisan 21st installment: अगली किस्त पाने से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना अटक सकता है आपका पैसा

PM Kisan 21st installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। हालाँकि, इससे पहले, प्रत्येक लाभार्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक विवरण अपडेट हैं – अन्यथा, किस्त की राशि आपके खाते में जमा नहीं हो पाएगी।

अगर आपका नाम पीएम-किसान लाभार्थी सूची से गायब है, तो तुरंत कार्रवाई करने का समय आ गया है। अच्छी खबर? आपको किसी कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है – आप घर बैठे ही सभी ज़रूरी अपडेट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसे आसानी से कैसे करें, यहाँ बताया गया है।

ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है?

सरकार ई-केवाईसी का इस्तेमाल यह सत्यापित करने के लिए करती है कि किस्त की राशि सीधे असली किसान के बैंक खाते में जाए। कई मामलों में, धोखेबाज़ों ने लाभार्थियों के डेटा के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे असली किसानों को धनराशि प्राप्त करने से रोका जा सके।

इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने और सटीक धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जब आपका आधार, बैंक और पीएम-किसान रिकॉर्ड पूरी तरह से मेल खाते हैं, तभी भुगतान जारी किया जाता है।

पीएम किसान ई-केवाईसी ऑनलाइन कैसे पूरा करें:

आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ।

होमपेज पर, दाईं ओर दिए गए “ई-केवाईसी” बटन पर क्लिक करें।

अपना आधार नंबर दर्ज करें और “खोजें” पर क्लिक करें।

आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

ओटीपी सबमिट करें—और आपका ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा!

मोबाइल ऐप का उपयोग करके ई-केवाईसी कैसे करें:

आप आधिकारिक पीएम किसान भारत सरकार मोबाइल ऐप का उपयोग करके भी अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें।

लॉग इन करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।

आपके मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को सत्यापित करें।

यदि संकेत मिले तो फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें।

ऑफ़लाइन ई-केवाईसी कैसे पूरा करें:

यदि आप ऑफ़लाइन तरीका पसंद करते हैं, तो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएँ।

अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लाएँ।

ऑपरेटर आपका ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आपका बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करेगा।