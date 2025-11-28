PM Karnataka Visit: कर्नाटक के उडुपी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निकाला रोड शो, उमड़ी भारी भीड़

PM Modi Udupi Visit, (आज समाज), बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर हैं। आज सुबह वह कर्नाटक के उडुपी ज़िले में पहुंचे और वहां रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान हज़ारों लोग सड़कों पर खड़े थे और प्रधानमंत्री के काफ़िले के गुज़रने पर खुशी मना रहे थे। जुलूस का रास्ता भगवा झंडों, झंडियों और बैरिकेड्स से ढका हुआ था, जिससे तटीय मंदिर शहर में रौनक का माहौल बन गया था। में भारी भीड़, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री श्री कृष्ण मठ मंदिर जाएंगे।

उडुपी ज़िले में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने उडुपी ज़िले में अब तक के सबसे बड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं। वहां 3,000 से ज़्यादा पुलिसवालों तैनात किए गए हैं। इनमें 10 एसपी, 27 डीएसपी, 49 इंस्पेक्टर, 127 सब-इंस्पेक्टर, 232 असिस्टेंट एसआई, 1,608 कांस्टेबल और 39 महिला स्टाफ़ शामिल हैं। इसके अलावा, पूरे शहर में कर्नाटक स्टेट रिज़र्व पुलिस की छह प्लाटून और छह क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं।

800 साल पुराने श्री कृष्ण मठ में ज़ोरदार तैयारियां

बम डिटेक्शन और डॉग स्क्वॉड ने हेलीपैड और मठ के बीच के रास्ते की जांच की, जबकि आदि उडुपी, बन्नंजे बस स्टैंड और कृष्ण मठ पार्किंग एरिया में एक्स्ट्रा सर्विलांस लगाया गया है। 800 साल पुराने श्री कृष्ण मठ में, ज़ोरदार तैयारियां चल रही हैं। पर्याय पुट्टीगे मठ के द्रष्टा सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामीजी ने कहा कि प्रधानमंत्री लक्ष कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जहां एक लाख भक्त एक साथ भगवद गीता का जाप करेंगे, और नए सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे।

कनकना किंडी पर रखे गए सोने के कवर का अनावरण करेंगे

द्रष्टा सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामीजी ने कहा कि प्रधानमंत्री दोपहर के आसपास पहुंचेंगे। वह सबसे पहले संत-कवि कनकदास को फूल चढ़ाएंगे और फिर कनकना किंडी पर रखे गए सोने के कवर का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा कुंभ स्वागत भी होगा और वह भगवान श्री कृष्ण, मुख्यप्राण देवरु और सुवर्ण पादुके के दर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, मंत्री बैराठी सुरेश, धर्माधिकारी डी. वीरेंद्र हेगड़े और अष्ट मठों के संतों के आने की उम्मीद है।

लक्ष कंठ गीता पारायण में शामिल होकर सम्मानित महसूस हो रहा

प्रधानमंत्री ने इस दौरे से पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया कि उन्हें लक्ष कंठ गीता पारायण में शामिल होकर सम्मानित महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा, यह एक खास जमावड़ा है जो समाज के अलग-अलग तबकों के लोगों को गीता के पाठ के लिए एक साथ लाता है। इस मठ का हमारे सांस्कृतिक जीवन में बहुत खास महत्व है। श्री माधवाचार्य से प्रेरित होकर, यह समाज की सेवा करने में सबसे आगे रहा है।

