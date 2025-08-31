PM JanDhan Yojana(आज समाज) : नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रिय योजना- प्रधानमंत्री जनधन को 11 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 11 सालों में बढ़कर 56.16 करोड़ हो गई है। वहीं, खातों में 2.68 लाख करोड़ रुपये जमा हुए। इस योजना के तहत खाताधारकों को कई बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। इन्हीं सुविधाओं में से एक है ओवरड्राफ्ट। आइए इस सुविधा के बारे में विस्तार से जानते हैं।

10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, लाभार्थी 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के तहत, अगर आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है, तब भी आप एक निश्चित सीमा तक पैसे निकाल सकते हैं या लेनदेन कर सकते हैं। इस योजना के तहत, सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक मुफ्त RuPay डेबिट कार्ड मिलता है।

56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं

हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि जन धन योजना के तहत खातों की संख्या मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से बढ़कर 13 अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ हो गई है। 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं। वहीं, 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे 45 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। भारत की 94 प्रतिशत वयस्क आबादी के पास अब बैंक खाता है।

38.68 करोड़ रुपये के डेबिट कार्ड जारी

प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताधारकों को कुल 38.68 करोड़ RuPay डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। इससे उन्हें कैशलेस लेनदेन और अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर तक पहुँच में सुविधा हुई है। ये खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र हैं।