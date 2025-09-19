PM Jan Dhan Yojana Update(आज समाज) : प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) को 10 साल हो गए हैं। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक खाता खोलने के 10 साल बाद KYC (अपने ग्राहक को जानें) अपडेट करना ज़रूरी होता है। इसलिए, सरकार ने कहा है कि जन धन खातों का री-KYC 30 सितंबर तक ज़रूर करवा लें।

अगर आपका जन धन खाता है, तो 30 सितंबर तक री-KYC करवा लें। नहीं तो बैंक आपका खाता बंद कर सकता है। यहां हम री-KYC और जन धन खाते के बारे में सवाल-जवाब के रूप में जानकारी दे रहे हैं।

क्यों होती है री-KYC की जरुरत

री-KYC का मतलब है अपने बैंक की जानकारी जैसे नाम, पता और फोटो अपडेट करना। इससे धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सेवा सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है।

KYC 10 साल के लिए मान्य

जिन लोगों ने 2014-2015 में जन धन खाता खोला था, उन्हें री-KYC करवाना होगा। KYC 10 साल के लिए मान्य होता है। बिना री-KYC के खाता एक्टिव नहीं रहेगा।

लगभग 1 लाख गांवों में लगाए जा चुके कैंप

सरकारी बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक गांवों में कैंप लगा रहे हैं। बैंक कर्मचारी घर-घर जाकर भी जानकारी ले रहे हैं। अब तक लगभग 1 लाख गांवों में कैंप लगाए जा चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जानकारी अपडेट कर ली है।

अगर री-KYC नहीं करवाया तो खाता बंद हो सकता है। आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी।

यह भी पढ़े : Mahila Nidhi Yojana : व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मिलेगी 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता