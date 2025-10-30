Bihar Election 2505, (आज समाज), पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। बता दें कि बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं और पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को है, जिसके मद्देनजर सभी पार्टियों के नेता राज्य में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं।

कांग्रेस-आरजेडी पर छठी मैया का अपमान’ करने का आरोप

पीएम मोदी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और उन्होंने यहां चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और लालू की पार्टी आरजेडी पर वोट के लिए ‘छठी मैया (Chhath Maiya) का अपमान’ करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा, हम छठ पर्व को यूनेस्को हेरिटेज टैग (UNESCO Heritage Tag) दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बोला हमला

छठ पूजा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री ने उन पर हमला बोला और उन पर पवित्र त्योहार का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने छठ पूजा के नाम पर ड्रामा किया और वोट के लिए स्टेज पर वह नाच भी सकते हैं।

दुनिया से छठी मैया की जय-जयकार करवा रहा आपका बेटा : मोदी

पीएम मोदी ने कहा, आपने देखा है कि आपका बेटा यहां पूरी दुनिया से छठी मैया की जय-जयकार करवा रहा है। दूसरी तरफ, ये कांग्रेस और आरजेडी के नेता छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई चुनाव में वोट जीतने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार, भारत इस तरह का अपमान बर्दाश्त कर सकता है, क्या मेरी माताएं जो बिना पानी पिए सख्त व्रत रखती हैं, वे इसे बर्दाश्त कर सकती हैं?

नए कलाकारों और गानों को देंगे बढ़ावा

प्रधानमंत्री ने कहा, छठ महापर्व को यूनेस्को (UNESCO) की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट (Intangible Cultural Heritage List) में शामिल करने और इस त्योहार की विरासत और इतिहास को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल पहल के तहत, केंद्र सरकार छठ पर नए कलाकारों और गानों को बढ़ावा देने के लिए एक पब्लिक कॉम्पिटिशन आयोजित करेगी। उन्होंने कहा, कॉम्पिटिशन का विनर जनता तय करेगी, और विनर्स को अगले साल छठ त्योहार से ठीक पहले सम्मानित किया जाएगा। पीएम ने कहा, युवा छठ महापर्व की परंपराएं बड़ों से गानों के ज़रिए सीखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कई कलाकारों के साथ मिलकर, हम छठ गानों का एक कॉम्पिटिशन आयोजित करेंगे। यह कॉम्पिटिशन सभी भाषाओं के लोगों के लिए खुला रहेगा और नए कलाकारों और नए गानों को बढ़ावा देगा।

अमित शाह ने कल आरजेडी व कांग्रेस पर किया था प्रहार

अमित शाह बुधवार को बिहार में थे और उन्होंने चुनावी रैलियों में ‘इंडिया’ ब्लॉक पर हमला बोला। ग्रह मंत्री ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, जबकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोनों पद खाली नहीं हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बीच ज़ोर देकर कहा कि पिछले दिन जारी किया गया ‘इंडिया’ ब्लॉक (INDIA Bloc) का मैनिफेस्टो गठबंधन का संकल्प और कमिटमेंट है और अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो हर वादा पूरा किया जाएगा।

