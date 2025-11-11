PM Bhutan Visit: भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, थिम्फू हवाई अड्डे जोरदार स्वागत

PM Modi Two Days Bhutan Visit, (आज समाज), थिम्फू: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के दौरे पर भूटान पहुंच गए हैं। राजधानी थिम्फू में हवाई अडडे पर मोदी के भूटानी समकक्ष शेरिंग तोबगे ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, भूटान पहुंच गया हूं और एयरपोर्ट गर्मजोशी और भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री तोबगे का मैं आभारी हूं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और सहयोग के बंधन को दर्शाती है।

पीएम मोदी के भूटान दौरे का उद्देश्य

शेरिंग तोबगे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मैं अपने बड़े भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान में स्वागत करने में पूरे देश के साथ हूं। पीएम मोदी के भूटान के दौरे का उद्देश्य भारत-भूटान साझेदारी को और गहरा करना और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। पीएम ने कहा, भारत और भूटान के बीच विश्वास, सद्भावना और आपसी सम्मान पर आधारित एक समय-परीक्षित साझेदारी है। उन्होंने कहा, मैं इस यात्रा के दौरान हमारे घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने की आशा करता हूं।

मेरी यात्रा हमारी मित्रता के बंधन को और गहरा करेगी

मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा, मैं 11-12 नवंबर 2025 को भूटान साम्राज्य का दौरा करूंगा। महामहिम चतुर्थ नरेश और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की 70वीं जयंती के अवसर पर भूटान के लोगों के साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने कहा, मेरी यात्रा हमारी मित्रता के बंधन को और गहरा करेगी और साझा प्रगति एवं समृद्धि की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करेगी।

पवित्र पिपरहवा अवशेषों की पूजा भी करेंगे मोदी

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी के साथ मेल खाती है। वह थिम्फू के ताशिछोद्जोंग में पवित्र अवशेषों की पूजा भी करेंगे और भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भाग लेंगे। मोदी ने कहा, भूटान में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के आयोजन के दौरान भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी हमारे दोनों देशों के गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाती है। मोदी के अनुसार, यह यात्रा पुनात्सांगछू-कक जलविद्युत परियोजना के उद्घाटन के साथ हमारी सफल ऊर्जा साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगी।

