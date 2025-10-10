PM Awas Yojana Update : लाभार्थियों की नई सूची हुई जारी ,ऑनलाइन देखे अपना नाम

PM Awas Yojana Update(आज समाज) : हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना पक्का घर हो, लेकिन गरीब परिवारों के लिए यह सपना पूरा करना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत परिवारों को एक सुरक्षित और टिकाऊ घर दिलाने में मदद करने के लिए की गई थी।

इस योजना के तहत, गाँवों में रहने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए दी जाने वाली राशि ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख के बीच है।

उद्देश्य भारत में कोई भी परिवार न रहे बेघर

शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए न्यूनतम राशि ₹2.50 लाख तक हो सकती है। इस राशि से गरीब परिवार अपने सुरक्षित आवास की व्यवस्था कर सकते हैं और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में कोई भी परिवार बेघर न रहे।

हाल ही में, प्रधानमंत्री आवास योजना – लाभार्थियों की नई सूची जारी की गई है। इसमें उन परिवारों के नाम हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से की गई ताकि केवल पात्र लोगों को ही सहायता मिल सके।

जिन लोगों के नाम इस नई सूची में हैं, उन्हें किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में पैसा मिलेगा। आप यह जानने के लिए कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं, अपना नाम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत आसान है और आप नीचे दिए गए विवरणों का उपयोग करके इसे आसानी से देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो स्थायी निवासी हैं।

अगर परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से ही पक्का घर है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

केवल EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) या LIG (निम्न आय वर्ग) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं।

अगर परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदकों के लिए वार्षिक आय सीमा है:

ग्रामीण क्षेत्र: ₹3 लाख से कम

₹3 लाख से कम शहरी क्षेत्र: ₹6 लाख से कम

₹6 लाख से कम स्थानीय प्रशासन पात्रता की पुष्टि के लिए परिवार के विवरण का सत्यापन करेगा।

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड

पहचान पत्र (वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस)

आय प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

बैंक पासबुक

पासपोर्ट साइज़ फोटो

मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लाभार्थी सूची कैसे देखें

प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

होमपेज पर, “हितधारक” पर क्लिक करें।

ड्रॉपडाउन मेनू से, “IAY/PMAYG लाभार्थी” चुनें।

एक नया पेज खुलेगा जहाँ आप अपना नाम दो तरीकों से खोज सकते हैं।

अगर आपके पास पंजीकरण संख्या है, तो उसे दर्ज करें और अपनी जानकारी देखने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें।

अगर आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है, तो “उन्नत खोज” पर क्लिक करें।

अपना राज्य, ज़िला, ब्लॉक और पंचायत विवरण दर्ज करें।

पूरी लाभार्थी सूची खोलने के लिए “खोज” बटन पर क्लिक करें।

अब आप प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।

